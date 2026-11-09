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cúpula do clima COP31: Em 6 meses, prejuízos climáticos no Brasil superam as perdas de todo o ano passado Os eventos climáticos impuseram prejuízos econômicos de R$ 51,9 bilhões no primeiro semestre no País, estima CNSeg

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Os eventos climáticos impuseram prejuízos econômicos de R$ 51,9 bilhões no primeiro semestre no Brasil, estima a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) em estudo divulgado durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia. O volume já supera as perdas registradas em todo o ano passado, quando somaram R$ 46,7 bilhões.

O rombo é 67% maior do que nos seis primeiros meses do ano passado e ainda nem considera os efeitos do El Niño, que promete ser mais severo entre o final de 2026 e o início de 2027. O levantamento identificou 24 eventos climáticos considerados significativos entre janeiro e junho de 2027, principalmente secas.

Os danos econômicos são agravados pela cobertura limitada dos seguros no Brasil. No recorte que abrange 2025 e a primeira metade de 2026, apenas 11,2% das perdas contavam com proteção securitária, em um cálculo que exclui estiagens. No ano passado, o índice era de 13,1%, bem abaixo das médias na América Latina (23%) e no mundo (51%). "O gap de seguros é preocupante, em particular no agronegócio", disse o presidente da CNSeg, Dyogo Oliveira, em conversa com jornalistas no âmbito da COP.

As secas responderam por mais de 90% dos prejuízos econômicos provocados pelos 65 desastres climáticos significativos observados entre janeiro de 2025 e junho de 2026. No entanto, apenas 0,6% estava protegido por apólices, uma proporção que cai para 0,4% quando considerado a primeira metade de 2026. O cenário à frente também é desafiador: a expectativa é de que 70% dos municípios brasileiros expostos à falta de chuva podem ter alto risco de estresse hídrico até 2030.

No agro, os efeitos econômicos da seca triplicaram entre 2024 e 2025, a R$ 42,1 bilhões, mas a área de grãos segurada caiu de 6% para 3%. "O Brasil adota uma estratégia pouco inteligência para organizar a produção rural. O produtor fica sem seguro, sofre o evento climático e acaba se tornando inadimplente com o banco, ou o governo promove uma renegociação", explica Oliveira. "Esse custo volta para o contribuinte", acrescenta.

O ciclo vicioso é agravado pela instabilidade nos repasses do programa de subvenção do governo ao seguro rural. Neste ano, o Ministério da Agricultura bloqueou R$ 461,7 milhões em subsídios, de pouco mais de R$ 1 bilhão previstos no orçamento original de 2026. Em setembro, o Congresso aprovou uma legislação que transforma os recursos em despesas obrigatórias.

"Isso não significa um aumento da subvenção para o seguro rural, mas significa que pelo menos aquilo que está lá pode ser considerado com segurança de que realmente vai ser usado", disse Oliveira.

No Nordeste, as secas têm provocado impacto sobre as contas públicas, diante do aumento de despesas relacionadas ao abastecimento e água, de acordo com a CNSeg. A região enfrentou R$ 18,7 bilhões em perdas econômicas decorrentes de estiagem.

Resposta do setor de seguros

Para tentar mitigar o problema, o setor de seguros chega à COP31 com uma agenda de propostas e medidas. Em setembro, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou uma relatório com 30 sugestões para modernizar os mecanismos de cobertura de perdas econômicas causadas por eventos climáticas.

O plano inclui a criação de um fundo nacional contra catástrofes e discussões sobre a instituição de um seguro social obrigatório para desastres naturais. O documento de mais de 70 páginas foi elaborado a partir das contribuições de cerca de 60 representantes do mercado, da academia e de órgãos regulatórios.

O pacote tem caráter de recomendação e demanda um diálogo com reguladores, governo e Congresso em avançar. Segundo Oliveira, o setor tem mantido reuniões com representantes do poder público para discutir o tema, mas reconhece as dificuldades em progredir em um momento de múltiplas pautas concorrentes no debate público "A agenda pública brasileira se dedica muito pouco à prevenção, que pode produzir resultado a médio e longo prazo", admite Oliveira, que foi ministro do Planejamento e presidente do BNDES no governo de Michel Temer.

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