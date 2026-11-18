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Internacional COP31 entra na reta final com negociações intensas e divergências profundas Esboço inicial é bastante abrangente e contempla as diversas posições dos cerca de 200 países reunidos

Combustíveis fósseis, dinheiro e ciência: as delegações reunidas na COP31, na Turquia, mergulham nesta quarta-feira (18) em um mar de divergências, na tentativa de salvar uma declaração política que mantenha as ambições climáticas elevadas.

Esperando o próximo esboço

A Austrália, que preside as negociações, convocou para esta quarta-feira, das 14h00 GMT às 16h00 GMT (11h00 às 13h00 no horário de Brasília), uma "conversa entre ministros", com o objetivo de continuar trabalhando sobre o primeiro esboço apresentado na segunda-feira e para que cada país manifeste "onde vê espaço para um terreno comum".

O esboço inicial é bastante abrangente e contempla as diversas posições dos cerca de 200 países reunidos.

Várias delegações indicaram que o documento funciona como uma lista de "linhas vermelhas" para diferentes partes; a Rússia e os países árabes, inclusive, não desejam que haja uma decisão política, informaram diversas fontes à AFP.

O texto defende uma "ação acelerada" para a transição para fora dos combustíveis fósseis, visando limitar, tanto quanto possível, a previsível ultrapassagem do limite de aquecimento estabelecido pelo Acordo de Paris: 1,5 ºC até o final do século.

Prevê também triplicar, para 120 bilhões de dólares (R$ 694 bilhões), o financiamento anual destinado aos países em desenvolvimento até 2035, voltado a ações de adaptação que permitam antecipar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas em suas economias.

O texto "incorpora muitas questões nas quais é difícil chegar a um consenso, em particular as relativas ao abandono dos combustíveis fósseis, muito criticadas pelo grupo de países árabes", entre outras, disse à AFP Gustavo Pinheiro, analista sênior do centro de estudos E3G.

Esses países e a Rússia também "fizeram muitas críticas" à proposta turca de elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até 2035, com o objetivo de reduzir as emissões, acrescentou Pinheiro.

Panamá denuncia "hipocrisia", Colômbia defende o gás

O ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro, criticou duramente a "hipocrisia" das COPs do clima, nas quais os países produtores de hidrocarbonetos "bloqueiam cada passo" necessário para aprimorar o combate ao aquecimento global.

"É absolutamente desanimador ver os níveis de hipocrisia, inação e anarquia da COP", acrescentou Navarro, em um evento coorganizado, desta vez, pela Austrália, o segundo maior exportador mundial de carvão.

O futuro dos hidrocarbonetos é uma das questões mais controversas, com posições bastante divergentes, dependendo dos interesses de cada país.

Enquanto a União Europeia e as nações insulares do Pacífico defendem um compromisso firme contra os combustíveis fósseis, outros países promovem suas próprias agendas sobre o tema.

O governo colombiano, liderado pelo presidente de direita Abelardo de la Espriella, pretende, por exemplo, reativar a produção de gás, que vem caindo nos últimos anos e forçou o país a aumentar suas importações.

O ministro do Meio Ambiente da Colômbia, Fabio Arjona, defendeu, nesta quarta-feira em Antália, esse recurso fóssil como um "combustível de transição" e criticou o que chamou de "histeria ambiental".

Embate em torno da ciência

Outra falha nas negociações diz respeito ao cronograma de publicação do próximo relatório do IPCC, o principal painel científico de referência que orienta a adoção das medidas políticas mais adequadas diante das mudanças climáticas.

O próximo relatório deveria, a princípio, ser divulgado antes da COP de 2028; contudo, alguns países, como a Arábia Saudita e a Rússia, entre outros, defendem o seu adiamento.

O ano de 2028 é um marco importante, pois é quando está prevista a próxima grande revisão anual da situação do aquecimento global. Sem informações atualizadas, as medidas políticas que venham a ser definidas tenderão a ser menos ambiciosas.

O que está em jogo é o cumprimento da meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, limitar o aumento da temperatura a 1,5 ºC, e evitar consequências ainda mais graves.

"Esperamos chegar a algum tipo de compromisso sobre essa questão", declarou à AFP a ministra francesa da Transição Ecológica, Monique Barbut.

Fontes da delegação espanhola manifestaram preocupação ao ver que alguns países querem diluir o papel da ciência na adoção de medidas contra as mudanças climáticas.

Ana Gloria Guzmán, vice-ministra costarriquenha de Água e Governança Marinha, pediu que a meta de 1,5 ºC seja mantida "intacta".

"Não podemos substituir a ambição por flexibilidade quando a ciência continua, claramente, nos instando a agir", declarou.

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