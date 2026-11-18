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Negociações COP31 entra na reta final com negociações intensas e divergências profundas Uma das metas é o cumprimento do Acordo de Paris, limitar o aumento da temperatura global bem abaixo dos 2 °C

Combustíveis fósseis, dinheiro e ciência: as delegações reunidas na COP31, na Turquia, mergulham nesta quarta-feira (18) em um mar de divergências, na tentativa de salvar uma declaração política que mantenha as ambições climáticas elevadas.

Esperando o próximo rascunho

A Austrália, que preside as negociações, convocou para esta quarta-feira uma "conversa entre ministros", com o objetivo de continuar trabalhando sobre o primeiro rascunho apresentado na segunda-feira e para que cada país manifeste "onde vê espaço para um terreno comum".

"Houve uma grande escuta por parte de todos. Realmente ouvimos as pessoas falando do coração", disse a ministra francesa da Transição Energética, Monique Barbut, depois da reunião, sem dar mais detalhes.

"Queremos obter resultados em Antália (...) Houve avanços importantes", assegurou, por sua vez, o ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum.

O rascunho apresentado na segunda-feira é muito amplo e compila as diversas opiniões dos cerca de 200 países reunidos.

Várias delegações indicaram que esse documento é uma lista de "linhas vermelhas" para uns e outros; e a Rússia e os países árabes não querem nem mesmo que haja uma decisão política, informaram diversas fontes à AFP.

O texto defende uma "ação acelerada" para a transição para fora dos combustíveis fósseis e limitar, tanto quanto possível, a previsível ultrapassagem do limite de aquecimento estabelecido pelo Acordo de Paris: 1,5 ºC até o final do século.

Prevê também triplicar, para 120 bilhões de dólares (R$ 697 bilhões), o financiamento anual destinado aos países em desenvolvimento até 2035, voltado a ações de adaptação que permitam antecipar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas em suas economias.

O texto "incorpora muitas questões nas quais é difícil chegar a um consenso, em particular as relativas ao abandono dos combustíveis fósseis, muito criticadas pelo grupo de países árabes", entre outras, disse à AFP Gustavo Pinheiro, analista sênior do centro de estudos E3G.

Esses países e a Rússia também "fizeram muitas críticas" à proposta turca de elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até 2035, com o objetivo de reduzir as emissões, acrescentou Pinheiro.

Panamá denuncia "hipocrisia", Colômbia defende o gás

O ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro, criticou duramente a "hipocrisia" das COPs do clima, nas quais os países produtores de hidrocarbonetos "bloqueiam cada passo" necessário para aprimorar o combate ao aquecimento global.

"É absolutamente desanimador ver os níveis de hipocrisia, inação e anarquia da COP", acrescentou Navarro, em um evento coorganizado, desta vez, pela Austrália, o segundo maior exportador mundial de carvão.

O futuro dos hidrocarbonetos é uma das questões mais controversas, com posições bastante divergentes, dependendo dos interesses de cada país.

Enquanto a União Europeia e as nações insulares do Pacífico defendem um compromisso firme contra os combustíveis fósseis, outros países promovem suas próprias agendas sobre o tema.

O governo colombiano, liderado pelo presidente de direita Abelardo de la Espriella, pretende, por exemplo, reativar a produção de gás, que vem caindo nos últimos anos e forçou o país a aumentar suas importações.

O ministro do Meio Ambiente da Colômbia, Fabio Arjona, defendeu, nesta quarta-feira em Antália, esse recurso fóssil como um "combustível de transição" e criticou o que chamou de "histeria ambiental".

Por sua vez, o ministro do Meio Ambiente de Tuvalu, país insular do Pacífico, aumentou a pressão e criticou os planos apresentados por países como Portugal e Irlanda para abandonar as energias fósseis.

"Não precisamos de outro mapa do caminho, e sim que os países percorram esse caminho juntos", com ações concretas, afirmou Maina Taila.

A saída das energias fósseis "é uma questão de sobrevivência para todos", reforçou.

Embate em torno da ciência

Outra falha nas negociações diz respeito ao cronograma de publicação do próximo relatório do IPCC, o principal painel científico de referência que permite adotar as medidas políticas mais adequadas diante das mudanças climáticas.

O próximo relatório deveria, a princípio, ser divulgado antes da COP de 2028; contudo, alguns países, como a Arábia Saudita e a Rússia, entre outros, defendem o seu adiamento.

O ano de 2028 é um marco importante, pois é quando está prevista a próxima grande revisão anual da situação do aquecimento global. Sem informações atualizadas, as medidas políticas que venham a ser definidas tenderão a ser menos ambiciosas.

O que está em jogo é o cumprimento da meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, limitar o aumento da temperatura a 1,5 ºC, e evitar consequências ainda mais graves.

Fontes da delegação espanhola manifestaram preocupação ao ver que alguns países querem diluir o papel da ciência na adoção de medidas contra as mudanças climáticas.

Ana Gloria Guzmán, vice-ministra costarriquenha de Água e Governança Marinha, pediu que a meta de 1,5 ºC seja mantida "intacta".

"Não podemos substituir a ambição por flexibilidade quando a ciência continua, claramente, nos instando a agir", declarou.

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