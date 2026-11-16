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cúpula do clima COP31: ministro defende esforço compartilhado na proteção da Amazônia Capobianco diz que nenhum país é capaz de enfrentar o problema sozinho

O ministro do Meio Ambiente Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, defendeu maior envolvimento dos países nos esforços para defender a Amazônia frente aos desafios das mudanças climáticas.

“Nenhum país isolado é capaz de enfrentar esse problema sozinho”, declarou Capobianco, durante a participação no diálogo de Alto Nível sobre Tecnologia e Inovação para o Manejo Integrado do Fogo e a Resiliência a Incêndios Florestais, ocorrido nesta segunda-feira (16), na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), em Antalya, na Turquia.

O enfrentamento aos incêndios florestais foi pautado pela delegação brasileira em 2025, durante a COP30, em Belém, e teve a adesão de 68 países e 4 organizações internacionais, que endossaram a proposta apresentada para ação global.

Segundo Capobianco, o governo brasileiro já tem atuado fortemente no enfrentamento aos incêndios e desmatamento florestal, com investimentos, políticas públicas e mudanças regulatórias que levaram o Brasil a atingir números recordes na redução do problema.

“Nós mudamos a forma de agir e, em 2024, o Brasil estabeleceu por meio de lei a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que reconhece o conhecimento tradicional e integra o manejo ecológico do fogo com responsabilidades compartilhadas entre governos federal, estaduais e municipais, sociedade civil e setor privado”, declarou.

Para o ministro, os esforços nacionais e investimentos são essenciais, mas exigem uma visão global sobre a importância de preservar bens comuns à toda a humanidade, como a floresta amazônica.

“Ultrapassar o limite de 1,5°C é perigoso demais para todos nós, já que trazer a temperatura de volta ao limite, posteriormente, pode não trazer a floresta de volta”, afirma o ministro.

Capobianco reforçou que a responsabilidade global precisa ser compartilhada por meio de ações globais capazes de frear os efeitos que tornam a floresta mais seca e vulnerável aos incêndios. “Lutar contra o desmatamento e manejar o fogo é essencial, mas não podem substituir as iniciativas que permitam respostas rápidas à redução das emissões de gases do efeito estufa que aquecem o planeta”, declarou.

O Brasil apresentou como contribuição para orientar os países nesse desafio o Mapa do Caminho para o fim do desmatamento até 2030. O documento, aponta caminhos nacionais, de financiamento e participação social, articulados à cooperação internacional. “No Brasil, nós estamos determinados a implementar completamente o Mapa do Caminho, mas mesmo que isso ocorra, o risco global de perder a Amazônia para sempre é elevado”, alerta o ministro.

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