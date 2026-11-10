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cúpula do clima COP31: países lançam declaração para dobrar energia solar em telhados até 2030 Cúpula ocorre após um ano de desastres climáticos mortais e em meio à preocupação crescente de que governos não estejam fazendo o suficiente para conter o aquecimento global

Cinco países apoiaram um plano para dobrar, até 2030, o número de residências com painéis solares em telhados no mundo, enquanto as negociações climáticas da ONU na Turquia focam a ampliação do acesso à eletricidade e a transição para longe dos combustíveis fósseis.

A Declaração Global de Energia Solar em Telhados foi lançada nesta terça-feira, no segundo dia da COP31. A meta é elevar o total de casas com painéis solares em telhados de cerca de 150 milhões atualmente para, no mínimo, 300 milhões até 2030.

"Este é o futuro da energia acessível", disse Sonia Dunlop, diretora-executiva do Global Solar Council. "É assim que podemos ajudar trabalhadores comuns a se proteger de futuras altas de preços."

A COP31 ocorre após um ano de desastres climáticos mortais e em meio à preocupação crescente de que governos não estejam fazendo o suficiente para conter o aquecimento global. Choques recentes no setor de energia ligados à guerra Rússia-Ucrânia e à guerra com o Irã também aumentaram o interesse por fontes renováveis.

As negociações climáticas da ONU já foram criticadas no passado por promessas que depois não se concretizam. Para que objetivos de energia solar em telhados tenham impacto relevante nas emissões, especialistas afirmam que será necessário avançar rapidamente com políticas para modernizar redes elétricas e subsidiar painéis solares e baterias.

"A promessa é uma promessa", disse Bruce Douglas, diretor-executivo da Global Renewables Alliance. "Agora precisamos ver políticas nacionais e marcos regulatórios em vigor."

Declaração é voluntária e não vinculante

Bangladesh, Quênia, Nigéria e Vanuatu se juntaram à Austrália ao endossar a declaração, em Antália, cidade turística onde a COP31 é coorganizada por Turquia e Austrália.

Parlamentares de outros 21 países - incluindo Reino Unido, África do Sul e Sri Lanka - também apoiaram a iniciativa. A estatal de energia elétrica da Indonésia, Perusahaan Listrik Negara, também aderiu.

Como muitos compromissos firmados em cúpulas do clima da ONU, a declaração é voluntária e não vinculante.

Eletrificação é foco das negociações

A eletrificação é um dos pilares da COP31, com a Turquia defendendo que a eletricidade - de preferência gerada por renováveis como solar e eólica - represente 35% do consumo global de energia até 2035.

"A eletrificação por si só é extremamente benéfica por causa dos ganhos de eficiência. As renováveis, novamente, são muito benéficas. Junte as duas e é uma combinação poderosa", disse Douglas.

Apesar do avanço solar, carvão segue relevante

As iniciativas da Turquia e da Austrália chamam atenção para a matriz energética dos dois países, que ainda depende fortemente de combustíveis fósseis.

Na Turquia, solar e eólica representam quase 23% da geração de energia, mas o carvão foi a maior fonte de eletricidade do país no ano passado, com 33% do total, segundo o Ministério de Energia e Recursos Naturais.

Na Austrália, uma em cada três casas tem painéis solares no telhado e mais de 700 mil residências contam com baterias para armazenar energia. O carvão, porém, ainda responde por mais de 40% da geração elétrica do país, que também é um dos maiores exportadores globais do mineral.

A tensão entre expansão de renováveis e a continuidade do carvão também aparece em países como China e Índia, que instalaram volumes recordes de fontes limpas, mas enfrentam limites de transmissão e armazenamento, segundo especialistas.

O fechamento do Estreito de Ormuz durante a guerra com o Irã também estimulou o interesse por energia solar em regiões com alta demanda, como o Sudeste Asiático. A Indonésia prometeu instalar 100 gigawatts de energia solar até 2029, enquanto Tailândia e Vietnã oferecem subsídios para instalações em telhados. Nas Filipinas, a adoção também avançou, e o país se tornou o segundo maior destino de exportações chinesas de energia solar no primeiro trimestre de 2026.

Segundo Sheryl Estella, da organização New Energy Nexus nas Filipinas, políticas nacionais precisam acompanhar rapidamente as promessas feitas na COP31, enfrentando pontos como o financiamento de subsídios ao consumidor, regras mais claras para empresas do setor e a disponibilidade de instaladores qualificados.

"Esta é uma oportunidade que não devemos desperdiçar", disse ela "Esta é a maior onda de interesse em energia solar em telhados que já vimos até agora."

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