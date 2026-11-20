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COP31 COP31 prolonga negociações em meio a embate sobre os combustíveis fósseis Evento de Antália terminou oficialmente às 18h00 (12h00 no horário de Brasília), mas diferenças de posições obrigaram a que fosse prorrogado

A COP31 na Turquia estendeu nesta sexta-feira (20) as negociações em busca de acordos climáticos, com divisões substanciais em relação aos combustíveis fósseis e ao financiamento dos países em desenvolvimento.

O evento de Antália terminou oficialmente às 18h00 (12h00 no horário de Brasília), mas diferenças de posições obrigaram a que fosse prorrogado, e as quase 200 delegações consideram continuar no local no sábado.

"Neste momento, ninguém está feliz", disse Aloisio Lopes Pereira de Melo, secretário de Mudança do Clima do Brasil no Ministério do Meio Ambiente.

Um grupo de 12 países, liderados pela França e pelo Panamá, colocou sobre a mesa um documento no qual apela a uma "transição clara" para abandonar o petróleo, gás e carvão, principais causas das mudanças climáticas.

Segundo inúmeras fontes, os países árabes e a Rússia se opõem a essa menção, que apareceu em um primeiro rascunho e desapareceu da segunda versão na quinta-feira.

Turquia e Austrália, que presidem o evento, defendem que a saída dos combustíveis fósseis passe por empreender uma maior eletrificação da economia, que abra espaço às energias renováveis e reduza as emissões.

"Vetaremos ou apresentaremos objeções a qualquer proposta que não enfrente essas questões", disse em Antália o ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro, que surgiu como uma das vozes mais firmes a respeito dos combustíveis fósseis.

O país centro-americano é um dos 12 signatários, ao lado de nações como França, Espanha, Guatemala, Costa do Marfim e Vanuatu, que pedem um esforço financeiro maior por parte dos países produtores de petróleo, visto que são os principais responsáveis pelo aquecimento global.

"A eletrificação é a chave", respondeu Chris Bowen, ministro australiano das Mudanças Climáticas.

A Turquia propõe elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até o ano de 2035. O percentual atual é de 23%.

Alguns países querem que o texto deixe claro que essa eletrificação deve ser "limpa", de modo que a geração de energia seja alimentada por fontes renováveis, e não por carvão, gás ou petróleo.

Durante esta COP, o Brasil, anfitrião do evento em 2025, propôs um "mapa do caminho" global com diretrizes para que cada país elabore seu próprio caminho nacional para a transição para fora dos combustíveis fósseis. Dinamarca, Portugal e Espanha deram esse passo e definiram seus planos nesta semana.

Compromisso com limite de 1,5 ºC

O rascunho da decisão política publicado na quinta-feira, que está sendo negociado por consenso paralelamente a outros documentos, reitera o objetivo supremo do Acordo de Paris de 2015: limitar o aquecimento global a 1,5 ºC para evitar danos maiores.

Nesse sentido, solicita esforços de redução de emissões a fim de limitar "tanto a magnitude quanto a duração" da esperada ultrapassagem desse limite, algo que a ONU considera certo para os próximos cinco anos.

Uma fonte latino-americana indicou à AFP que gostaria de uma linguagem mais contundente a esse respeito, para evitar "danos irreversíveis" decorrentes de um aumento maior da temperatura.

As monarquias petrolíferas do Golfo se opunham a essa menção; em contrapartida, incluiu-se uma linguagem forte em favor da captura de carbono da atmosfera, uma tecnologia cara e pouco desenvolvida que não agrada nem a Europa, nem a muitas delegações latino-americanas.

"Não consideramos aceitável" a forma como esse ponto está redigido, disse à imprensa Elena Pita, diretora do Escritório Espanhol de Mudanças Climáticas.

As finanças também representam um obstáculo. A COP no Brasil prometeu triplicar o financiamento para a adaptação nos países em desenvolvimento, que precisam, sobretudo, gerir melhor seus recursos hídricos em períodos de seca, prevenir a extensão de catástrofes ligadas às mudanças climáticas ou ao fenômeno natural El Niño, e avançar rumo a cultivos mais resistentes.

O primeiro rascunho atribuiu um valor a essa promessa, 120 bilhões de dólares (R$ 706,5 bilhões) anuais a partir de 2035, mas, na nova versão, esse montante desapareceu.

Uma fonte da União Europeia, o maior contribuinte mundial para o financiamento climático, descartou colocar mais recursos na mesa, tendo em vista os elevados níveis de dívida pública no bloco.

"Triplicar os recursos financeiros para a adaptação é imperativo. A linguagem deve ser mais contundente, e incluir um valor específico", apontou a AOSIS, o grupo de negociação das nações insulares do Pacífico.

"Não viemos aqui para mendigar", afirmou, por sua vez, a ministra do Meio Ambiente de Gana, Zanetor Agyeman-Rawlings.

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