COP32 sobre o clima será na Etiópia em 2027, diz grupo africano na COP

A 32ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que muda de local a cada ano, está prevista para acontecer na Etiópia em 2027, após os países africanos aprovarem essa escolha durante a atual COP30 em Belém do Pará.

O grupo de países africanos "escolheu a Etiópia", confirmou à AFP Richard Muyungi, presidente da equipe de negociadores africanos na cidade amazônica.

Uma fonte da presidência da COP30 também confirmou o consenso africano à AFP.

Essa decisão informal ainda precisa ser oficialmente adotada pelo conjunto das nações durante a conferência que termina em 21 de novembro.

"Celebramos o anúncio da COP32 na Etiópia e esperamos que destaque as prioridades climáticas e a liderança da África", comentou Rukiya Khamis, da ONG 350.org.

As conferências climáticas da ONU são organizadas alternadamente entre cinco blocos regionais que devem designar por consenso dentro deles o país anfitrião, o que pode ocasionar confrontos.

Este ano, o Brasil foi escolhido para sediar a COP30 em nome dos países da América Latina e do Caribe.

O turno da África está previsto para 2027 e a Etiópia conseguiu o consenso frente a Nigéria.

No entanto, em Belém ainda persistem os impasses para a COP31 no próximo ano: a Austrália deseja sediá-la em Adelaide, mas a Turquia se recusa a desistir e abandonar sua candidatura para Antalya.

Ambos os países pertencem ao grupo "Europa Ocidental e outros Estados", que reúne os países ocidentais.

As negociações continuam e a decisão deve ser tomada imperativamente em Belém. Caso contrário, a COP31 será realizada por padrão na sede da ONU Clima, em Bonn.

Um impasse dessa natureza não tem precedentes na história das conferências climáticas da ONU.

