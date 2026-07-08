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CONTEÚDO DE MARCA Copa do Mundo 2026: recordes históricos que já caíram ou ainda podem cair

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história como a maior edição do torneio, com 48 seleções, 16 cidades-sede e jogos distribuídos entre Estados Unidos, México e Canadá. O novo formato tem 104 partidas, ampliando o volume de jogos e tornando vários recordes históricos mais vulneráveis.

Com mais seleções, mais confrontos e um caminho mais longo até a final, a edição de 2026 passou a mexer em estatísticas que resistiam há décadas.

Alguns recordes que antes eram tratados como possibilidades já foram quebrados. Outros seguem em aberto, especialmente nas marcas individuais de artilharia, participações e desempenho coletivo das seleções.

A seguir, veja os principais recordes históricos que já caíram na Copa de 2026 e quais ainda podem mudar até o fim do torneio.

Um Mundial maior e com recordes já quebrados

Com a ampliação para 48 seleções e um total de 104 jogos, a Copa de 2026 criou um cenário perfeito para a queda de marcas históricas.

Pela primeira vez, o campeão poderá disputar até oito partidas. No formato anterior, o limite era de sete jogos.

Agora, a adição de mais jogos significa mais minutos em campo, mais oportunidades de gols, mais assistências, mais defesas e mais partidas sem sofrer gols para goleiros.

Também significa um volume total de confrontos muito maior, o que tornou os recordes de uma única edição especialmente vulneráveis.

Esse cenário também vem sendo acompanhado por analistas, plataformas de dados e páginas voltadas ao mercado esportivo, incluindo conteúdos sobre as bets regulamentadas no Brasil, já que o aumento de jogos influencia tendências, projeções e leitura de probabilidades ao longo do torneio.

Recordes individuais que já mudaram em 2026

Mais jogos disputados em Copas do Mundo

Lionel Messi já era o recordista de partidas em Copas antes da edição de 2026, com 26 jogos disputados.

Com sua participação no Mundial atual, o argentino ampliou ainda mais essa marca e passou a deixar o recorde em um patamar mais difícil de ser alcançado.

Segundo a Reuters, Messi chegou à Copa de 2026 como um dos nomes mais longevos da história do torneio e já ampliou seus números de partidas e gols em Mundiais.

O novo formato também reforça esse tipo de estatística. Os jogadores que disputam muitas edições e chegam longe em campanhas eliminatórias passam a ter mais oportunidades de acumular partidas.

Por isso, o recorde de Messi não apenas foi mantido, mas também foi ampliado durante a Copa de 2026.

Mais aparições em edições de Copa do Mundo

A Copa de 2026 também consolidou um novo capítulo na história da longevidade no futebol.

Até recentemente, o limite histórico era de cinco Copas disputadas por um jogador, marca alcançada por nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lothar Matthäus, Rafa Márquez e Andrés Guardado.

Agora, com Messi e Cristiano Ronaldo na Copa de 2026, os dois craques alcançam a marca de seis participações em Mundiais.

Mais do que uma curiosidade estatística, a presença dos dois retrata carreiras que atravessaram gerações e seguiram relevantes no maior palco do futebol mundial.

No caso de Cristiano Ronaldo, há ainda um feito adicional: o português se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo.

Artilharia histórica das Copas

Miroslav Klose, que durante anos foi o maior artilheiro da história das Copas com 16 gols, foi superado por Lionel Messi durante a edição de 2026. Messi ultrapassou a marca de Klose e chegou a 20 gols em Copas do Mundo até o momento, assumindo a liderança isolada da artilharia histórica.

Esse é um dos recordes mais simbólicos da Copa do Mundo. Por muito tempo, parecia uma marca de difícil alcance, mas a longevidade do jogador, o alto desempenho e o novo formato do torneio acelerou a disputa.

A briga, porém, ainda pode seguir mudando. Messi lidera a lista, mas Kylian Mbappé aparece na cola do argentino, já com 19 gols marcados em Copas.

Mais jogos sem sofrer gols por um goleiro

O recorde de clean sheets em Copas pertence aos ex-goleiros Fabien Barthez e Peter Shilton, com 10 jogos sem sofrer gols cada.

Essa ainda é uma marca difícil de alcançar, porque depende não apenas do goleiro, mas da força defensiva da seleção, da longevidade do jogador e de campanhas longas em diferentes edições.

Mesmo assim, o novo formato amplia as chances para goleiros titulares de seleções competitivas. Com mais jogos por edição, esse tipo de recorde passa a ficar mais exposto nos próximos ciclos.

Recordes de uma única edição que já caíram

Mais gols em uma Copa do Mundo

Esse recorde já foi quebrado em 2026.

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, havia estabelecido a marca de 172 gols em uma única edição. Com o aumento de 64 para 104 partidas, a Copa de 2026 superou esse número ainda durante o torneio.

A queda do recorde era esperada, mas a velocidade com que aconteceu reforça o impacto do novo formato. O gol de número 173 da edição de 2026 foi o que tornou esta a Copa com mais gols da história.

A edição de 2026 já é, portanto, a Copa do Mundo com o maior número de gols da história.

Mais jogos disputados por um campeão em uma edição

No formato antigo, o campeão jogava no máximo sete partidas. Em 2026, o título deve exigir oito jogos.

Isso significa que o campeão de 2026 não será apenas o vencedor da maior Copa da história em número de seleções, mas o primeiro campeão a atravessar um caminho com até oito partidas.

Recordes de seleções que tiveram o cenário alterado

Mais títulos de Copa do Mundo

O Brasil segue como maior campeão da história da Copa do Mundo, com cinco títulos.

No entanto, o cenário de 2026 mudou de forma definitiva: o Brasil já não pode chegar ao hexacampeonato nesta edição, depois da eliminação pela Noruega nas oitavas de final.

A Alemanha também não pode mais igualar o Brasil em número de títulos, já que foi eliminada pelo Paraguai na fase de 16 avos.

Com isso, a Seleção Brasileira continuará como a única pentacampeã mundial ao menos até o próximo ciclo.

A Itália, que não se classificou para a Copa de 2026, também não teve chance de disputar essa marca neste Mundial.

Assim, o topo do ranking de títulos não mudará nesta edição.

Mais gols marcados na história das Copas

A disputa pelo recorde de gols acumulados por seleções também precisou ser atualizada.

Antes do início da Copa de 2026, o Brasil liderava essa estatística, enquanto a Alemanha aparecia logo atrás. Com os gols marcados durante o Mundial, os números antigos deixaram de servir como referência atualizada.

Brasil e Alemanha, porém, já foram eliminados. Isso significa que nenhuma das duas seleções pode aumentar sua contagem nesta edição.

Mesmo assim, esse segue sendo um dos recordes mais importantes para os próximos ciclos, especialmente porque o novo formato aumenta o número de jogos disponíveis para seleções que avançam longe no torneio.

Recordes difíceis de quebrar, mas que seguem no radar

Mais gols em uma única edição por um jogador

O recorde ainda pertence a Just Fontaine, que marcou 13 gols na Copa de 1958, uma das marcas mais impressionantes da história do futebol.

Mas, mesmo com o novo formato e com até oito partidas possíveis para finalistas, alcançar 13 gols em uma única edição continua sendo extremamente difícil.

A Copa de 2026 tem grandes artilheiros em destaque, mas a marca de Fontaine segue como um dos recordes mais resistentes do torneio.

Para superá-la, um jogador precisaria ter uma campanha longa, uma regularidade absurda e atuações decisivas em praticamente todas as fases.

Mais gols em um único jogo de Copa

O recorde pertence a Oleg Salenko, que marcou cinco gols em uma única partida na Copa de 1994. Esse também segue como um feito raro.

Com 48 seleções, a fase inicial da Copa pode gerar confrontos mais desequilibrados, o que teoricamente abre espaço para atuações individuais fora da curva.

Ainda assim, marcar seis gols em um único jogo de Copa do Mundo segue sendo uma missão quase perfeita. É o tipo de recorde que depende de contexto, superioridade técnica, eficiência e uma noite absolutamente histórica.

Uma Copa que já está reescrevendo a história

A Copa do Mundo de 2026 já é, na prática, uma edição histórica.

O torneio já quebrou a marca de maior número de gols em uma Copa, viu Messi superar Klose na artilharia histórica, confirmou Messi e Cristiano Ronaldo em uma sexta edição e mudou o cenário da disputa por títulos entre Brasil e Alemanha.

Ao mesmo tempo, outras marcas continuam em aberto: a artilharia de uma única edição, os recordes de goleiros, os números acumulados por seleções e o caminho do futuro campeão ainda podem render novos capítulos até o fim do Mundial.

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