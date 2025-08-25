A- A+

CONTEÚDO DE MARCA Copa do Mundo de Clubes: o que já sabemos sobre a próxima edição? Com possibilidade de até quatro equipes presentes mais uma vez, o Brasil sonha em ser sede do torneio; confira tudo que foi divulgado até então

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes foi um sucesso. Disputada nos Estados Unidos, contou com o Chelsea como grande campeão, surpreendendo o favorito PSG na final.

Com toda a repercussão da primeira edição, os torcedores se perguntam quando será a próxima e quais equipes estarão presentes. Vamos apresentar tudo o que já sabemos sobre a 2ª edição da Copa do Mundo de Clubes.

Copa do Mundo de Clubes: tudo sobre a 2ª edição

A FIFA planeja a 2ª edição da Copa do Mundo de Clubes para 2029, daqui a quatro anos. Portanto, deve seguir o mesmo intervalo da competição de seleções, mas ainda não tem garantida a sua sede.

Ciente dessa lacuna, o Brasil demonstrou o desejo em receber os jogos, inclusive, Samir Xaud, presidente da CBF, mostrou otimismo com a possibilidade.

"É um assunto que conversei com o presidente (da FIFA) Infantino. Vejo com bons olhos, até porque o futebol brasileiro está mostrando seu potencial nesse Mundial. Acredito que essa conversa ainda vai se estender um pouquinho, mas, se Deus quiser, o Brasil vai ser sede do Mundial de 2029”, afirmou o dirigente à ESPN.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, chegou a comentar sobre a possibilidade e confessou que iniciou conversas com Xaud, mas ainda não definiram.

"Falamos com o novo presidente da CBF sobre essa possibilidade. Ainda não decidimos o que fazer. Sabemos que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Então o futebol mundial vai se voltar para o Brasil, isso é fantástico", comentou Infantino.

Outra possibilidade é a realização no Catar, local que foi sede da Copa do Mundo de Seleções em 2022. Porém, segundo o jornal inglês The Guardian, a preferência é pelos anfitriões da Copa do Mundo de 2030, como um teste.

Vale lembrar que o Mundial será em Portugal, Espanha e Marrocos, mas os portugueses já destacaram que não tem a pretensão de sediar a competição de clubes.

Equipes garantidas na próxima edição

A FIFA ainda não definiu se o Chelsea, atual campeão, terá vaga garantida na próxima edição. Porém, já são quatro equipes confirmadas por conquistas continentais em 2025, confira:

Al-Ahli (KSA) , representante da AFC - Campeão da Champions League da Ásia 2024/25;

, representante da AFC - Campeão da Champions League da Ásia 2024/25; Pyramids (EGY) , representante da CAF - Campeão da Champions League da África 2024/25;

, representante da CAF - Campeão da Champions League da África 2024/25; Cruz Azul (MEX) , representante da Concacaf - Campeão da Champions da Concacaf 2025;

, representante da Concacaf - Campeão da Champions da Concacaf 2025; Paris Saint-Germain (FRA), representante da UEFA - Campeão da UEFA Champions League 2024/25.

É importante destacar que a Conmebol segue com seis vagas. Portanto, os campeões de 2025 até 2028 têm presença garantida, além dos dois mais bem classificados via ranking.

Em contrapartida, só será possível contar com mais de duas equipes do mesmo país caso sejam campeões, como já aconteceu na primeira edição, com brasileiros excluídos do ranking por já contar com quatro clubes vencedores.

