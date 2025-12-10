Copa Recife reúne mais de 30 bandas estudantis em três dias de programação
Evento inicia no sábado (13) com apresentações no Parque da Macaxeira
A Prefeitura do Recife promove, entre 13 e 21 de dezembro, a 5ª edição da Copa Recife de Bandas e Fanfarras Waldenilson Costa, reunindo mais de 30 bandas de escolas municipais. A iniciativa integra o Projeto de Musicalização e Dança do Recife (MUDAR).
Primeira etapa será realizada no Parque da Macaxeira
A abertura ocorre no próximo sábado (13), às 16h, com a etapa “Em frente, marche!”. As demais programações acontecem nos dias 19 e 21, na EMTI Reitor João Alfredo, com mostras coreográficas, apresentações musicais e a etapa de encerramento “Parada Festiva”.
Participação de estudantes da rede municipal
O evento mobiliza alunos dos anos iniciais e finais e reforça ações de educação integral, com foco na música, trabalho em equipe e protagonismo estudantil.
Toda a programação é aberta ao público e organizada pelo Núcleo de Atividades Culturais (NAC).
Serviço
Copa Recife de Bandas e Fanfarras
Abertura: 13/12 - 16h
Local: Parque Urbano da Macaxeira
Demais datas: 19 e 21/12 - EMTI Reitor João Alfredo
Entrada: gratuita
