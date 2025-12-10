Qua, 10 de Dezembro

Competição

Copa Recife reúne mais de 30 bandas estudantis em três dias de programação

Evento inicia no sábado (13) com apresentações no Parque da Macaxeira

Toda a programação é aberta ao público e organizada pelo Núcleo de Atividades Culturais (NAC)

A Prefeitura do Recife promove, entre 13 e 21 de dezembro, a 5ª edição da Copa Recife de Bandas e Fanfarras Waldenilson Costa, reunindo mais de 30 bandas de escolas municipais. A iniciativa integra o Projeto de Musicalização e Dança do Recife (MUDAR).

Primeira etapa será realizada no Parque da Macaxeira

A abertura ocorre no próximo sábado (13), às 16h, com a etapa “Em frente, marche!”. As demais programações acontecem nos dias 19 e 21, na EMTI Reitor João Alfredo, com mostras coreográficas, apresentações musicais e a etapa de encerramento “Parada Festiva”.

Participação de estudantes da rede municipal

O evento mobiliza alunos dos anos iniciais e finais e reforça ações de educação integral, com foco na música, trabalho em equipe e protagonismo estudantil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por E.M.Professora Almerinda Umbelino de Barros (@banda_almerinda)

Toda a programação é aberta ao público e organizada pelo Núcleo de Atividades Culturais (NAC).

Serviço 

Copa Recife de Bandas e Fanfarras
Abertura: 13/12 - 16h
Local: Parque Urbano da Macaxeira
Demais datas: 19 e 21/12 - EMTI Reitor João Alfredo
Entrada: gratuita

Com informações da assessoria

