BRASIL Copacabana se prepara para receber 2,5 milhões de pessoas para virada do ano Além dos tradicionais fogos de artifício, serão realizados shows em três palcos, com grandes nomes da música, como Anitta e Ivete Sangalo

Uma multidão de 2,5 milhões de pessoas lotará na noite desta terça-feira (31) a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para as festas de Ano Novo, segundo estimativas da Prefeitura.

Além dos tradicionais fogos de artifício, serão realizados shows em três palcos, com grandes nomes da música, como Anitta e Ivete Sangalo.

Mas um dos shows mais aguardados será, sem dúvida, o de Caetano Veloso ao lado de sua irmã Maria Bethânia, duas lendas que realizam juntas uma turnê que tem lotado estádios em várias cidades do país.





O esquema de segurança foi reforçado em comparação com o ano passado, segundo as autoridades do Rio, com 3.300 policiais mobilizados apenas na praia de Copacabana. A polícia usará detectores de metais, drones e câmeras de vigilância com reconhecimento facial.

Com a chegada de turistas de todo o país e do mundo, a prefeitura espera injetar 3,2 bilhões de reais na economia local.

"O pessoal está bem animado [...] a cidade está bem cheia, eu acredito que vai dar uma melhorada na nossa economia", disse à AFP Luana de Melo, que aluga cadeiras e guarda-sóis na areia de Copacabana.

Carol Mendes, uma turista que veio de Belo Horizonte, aguarda o início das festividades aproveitando o sol na praia enquanto bebe água de coco fresca.

"Espero que 2025 seja um ano cheio de paz e esperança, e que as pessoas mostrem mais humanidade e empatia", expressou a mulher de 38 anos.

