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ORIENTE MÉDIO

Copiloto de Omã acusado de ataque em voo da FlyDubai já havia sido afastado por extremismo

O suspeito foi identificado como Hamam al-Hammami

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Copiloto de Omã acusado de ataque em voo da FlyDubai já havia sido afastado por extremismoCopiloto de Omã acusado de ataque em voo da FlyDubai já havia sido afastado por extremismo - Foto: Jack Guez/AFP

O copiloto acusado de atacar o comandante com um machado e tentar assumir o controle de um voo da FlyDubai com destino a Israel é um cidadão de Omã que já havia sido proibido de pilotar pela companhia aérea de seu país por preocupações com visões extremistas, informaram autoridades neste sábado.

O suspeito foi identificado como Hamam al-Hammami. O ataque ocorreu na última quarta-feira (30) a bordo de uma aeronave com 182 pessoas e foi classificado pelos Emirados Árabes Unidos (EAU) como um ataque terrorista. A ação do copiloto quase provocou a queda do avião antes que passageiros e tripulantes o imobilizassem. A aeronave realizou um pouso de emergência na Arábia Saudita.

Segundo fontes ligadas às investigações, al-Hammami havia sido afastado dos voos pela Oman Air e transferido para um cargo administrativo após suscitar alertas de extremismo. Posteriormente, ele foi contratado pela FlyDubai, sediada nos EAU, após passar por verificações de segurança padrão, centradas em registros criminais e sem checagem aprofundada sobre potencial radicalização.

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Agências de segurança de quatro países da região, com apoio dos Estados Unidos e de governos ocidentais, trabalham para determinar as motivações do copiloto. As apurações preliminares indicam que ele agiu sozinho, sem vínculos identificados com grupos militantes. A companhia Royal Air Maroc informou ainda que al-Hammami realizou um treinamento teórico de três meses na empresa em 2025, mas não foi selecionado para contratação ao fim do processo. 

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