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Crime Copiloto de voo da Flydubai planejava "ato terrorista", diz procurador emiradense Segundo Hamad Saif Al Shamsi, as investigações sobre o voo da Flydubai com destino a Tel Aviv revelaram que o piloto "tinha começado a executar um ato terrorista"

O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos informou que, segundo a investigação sobre o incidente no voo da Flydubai com destino a Israel, o copiloto planejou "um ato terrorista" e usou um machado de emergência da cabine para atacar o piloto, informou a agência oficial de notícias WAM neste sábado (3).

Segundo Hamad Saif Al Shamsi, as investigações sobre o voo da Flydubai com destino a Tel Aviv, que teve de aterrissar na Arábia Saudita, revelaram que o piloto "tinha começado a executar um ato terrorista".

Ele "agrediu, na cabine de comando, o comandante de bordo com o machado de emergência" e tentou "assumir o controle do avião".

A investigação continuará para esclarecer "todas as circunstâncias do incidente e as motivações", destacou o procurador-geral, citado pela WAM.

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