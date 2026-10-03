Copiloto de voo da Flydubai planejava "ato terrorista", diz procurador emiradense
Segundo Hamad Saif Al Shamsi, as investigações sobre o voo da Flydubai com destino a Tel Aviv revelaram que o piloto "tinha começado a executar um ato terrorista"
O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos informou que, segundo a investigação sobre o incidente no voo da Flydubai com destino a Israel, o copiloto planejou "um ato terrorista" e usou um machado de emergência da cabine para atacar o piloto, informou a agência oficial de notícias WAM neste sábado (3).
Segundo Hamad Saif Al Shamsi, as investigações sobre o voo da Flydubai com destino a Tel Aviv, que teve de aterrissar na Arábia Saudita, revelaram que o piloto "tinha começado a executar um ato terrorista".
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Ele "agrediu, na cabine de comando, o comandante de bordo com o machado de emergência" e tentou "assumir o controle do avião".
A investigação continuará para esclarecer "todas as circunstâncias do incidente e as motivações", destacou o procurador-geral, citado pela WAM.