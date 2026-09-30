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SUSPEITA DE TERRORISMO Copiloto de voo desviado de Israel tentou derrubar aeronave e esfaqueou piloto, diz Netanyahu O avião emitiu dois sinais de emergência, mudou abruptamente de rota e pousou na Arábia Saudita

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira (30) que o copiloto do voo desviado de Israel tentou derrubar o avião e esfaqueou o piloto. Ele ainda afirmou que o país está se preparando para outras "ameaças potenciais" após o incidente registrado durante um voo da FlyDubai.

Passageiros relataram cenas de pânico e horror. O avião emitiu dois sinais de emergência, mudou abruptamente de rota e pousou na Arábia Saudita. A suspeita é de que tenha sido uma tentativa de ataque terrorista.

Netanyahu afirmou ainda que a Arábia Saudita prendeu o copiloto do avião da Flydubai com destino a Tel Aviv. "Ele foi preso e está sendo interrogado pelas autoridades sauditas", disse Netanyahu em uma mensagem de vídeo, ao mesmo tempo em que ordenou preparativos para possíveis ameaças adicionais.

Tentativa de ataque terrorista jihadista

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, denunciou uma "tentativa de ataque terrorista jihadista" no avião.

"O grave incidente ocorrido no avião da flydubai foi uma tentativa de ataque terrorista jihadista, que só foi frustrada graças ao heroísmo de vários passageiros israelenses que invadiram a cabine, imobilizaram o terrorista e, com as próprias mãos, devolveram o controle da aeronave a outro membro da tripulação que estava no local", afirmou Katz, por meio de um comunicado.

Os passageiros do voo com destino a Tel Aviv, forçado a realizar um pouso de emergência na Arábia Saudita, retomaram a viagem a bordo de uma nova aeronave, informou um dos passageiros à AFP por mensagem escrita.

O que diz a FlyDubai

Nesta quarta-feira, a companhia aérea FlyDubai, com sede nos Emirados Árabes Unidos, informou que ainda são desconhecidas as razões da briga na cabine do voo FZ 1073, com destino a Israel, que foi desviado e pousou de emergência na Arábia Saudita.

"Nesta fase inicial, desconhecem-se as razões e os motivos subjacentes a este incidente, que continuam sendo objeto de uma investigação formal. Pedimos a todas as partes que se abstenham de fazer especulações prematuras enquanto as autoridades reúnem os fatos", declarou um porta-voz da companhia por meio de um comunicado.

Imagens da cabine de comando divulgadas pela mídia israelense mostraram dois pilotos feridos e sangrando, enquanto um passageiro afirma que um dos pilotos esfaqueou o outro.

"Estamos protegendo o piloto que foi atacado; estamos aqui para que ninguém passe pela porta", ele diz.

Passageiros do voo disseram ainda que os pilotos perderam o controle da aeronave antes que outros passageiros invadissem a cabine de comando.

O que ocorreu

O voo 1073 da FlyDubai emitiu sinais de socorro e mudou abruptamente de rumo perto da fronteira entre a Arábia Saudita e a Jordânia, cerca de duas horas e quinze minutos após a decolagem. Autoridades israelenses disseram que a aeronave transportava entre 160 e 180 passageiros.

Por conta da briga entre pilotos, o avião chegou a sofrer uma queda brusca. Sites de rastreamento de voos mostram que a aeronave estava voando a uma altitude de 34.000 pés quando repentinamente desceu para 15.000 pés em apenas 12 minutos, antes de se estabilizar.

O piloto e o copiloto foram hospitalizados na Arábia Saudita após sofrerem ferimentos, segundo um comunicado das autoridades do aeroporto de Tabuk.

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