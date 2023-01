Coqueiro do calçadão da praia de Boa Viagem cai após forte ventania e atinge banhista

A- A+

Um coqueiro do calçadão da praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, caiu após forte ventania, atingindo uma banhista que estava no local. O caso aconteceu nesse domingo (15), nas proximidades do Edifício Bahia Bianco, na altura do Hotel Grand Mercure.



De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana da cidade (Emlurb), a banhista, que não teve nome e idade divulgados, sofreu escoriações leves após palhas do coqueiro caírem sobre ela. A mulher não precisou de atendimento médico.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o coqueiro caído na faixa de areia, e a vítima sendo amparada por outros frequentadoores da praia.



Ainda segundo a Emlurb, a árvore estava saudável e foi removida do local ainda na noite desse domingo. O tapume de alumínio que isola um dos quiosques da área, que passa por serviços de requalificação, também foi atingido durante a queda do coqueiro e precisou ser refeito.



"A Emlurb realiza a manutenção constante das árvores e dos coqueiros da orla de Boa Viagem e do Pina. Os serviços de limpeza e desfrutificação são executados ao menos três vezes por semana", informou a autarquia.



De acordo com a meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, Zilurdes Lopes, o sistema vórtice ciclônico de altos níveis, que atinge o Estado desde dezembro, tem provocado ventanias e fortes chuvas em diferentes regiões de Pernambuco.



"Nesse fim de semana, o município de Salgueiro, no Sertão, registrou ventos de 52 km/h, acima do notado nos dias comuns", afirmou a meteorologista, informando que os ventos podem permanecer fortes até o mês de fevereiro, especialmente no Sertão.

Segundo ela, não é possível medir a ventania da Região Metropolitana do Recife porque os equipamentos utilizados estão em manutenção.

