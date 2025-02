Cor e textura de cera de ouvido podem revelar muito sobre sua saúde, diz especialista

A- A+

Embora muitas pessoas a considerem um desconforto, a cera de ouvido possui um papel importante na proteção do canal auditivo e pode servir como alerta para procurar ajuda médica. A fonoaudióloga Ashis Shah, no que devemos ficar de olho na cor e textura da cera de ouvido.

Segundo Ashish Shah, da The Hearing Care Partnership, organização especializada no cuidado auditivo no Reino Unido, seja da cera amarela a uma secreção fedorenta, há sinais encontrados na cera de ouvido que podem nos ajudar a manter a saúde em dia. Saiba quais são esses sinais.





Significados das cores da cera de ouvido

Amarelo a marrom-claro

As cores que nos tranquilizam enquanto a saúde são do amarelo ao marrom-claro. A razão disso, é que estas são as cores que informam um funcionamento saudável do aparelho auditivo.

Marrom escuro

Quando a cera está marrom escura, geralmente significa que ela ficou tempo demais no ouvido e possivelmente estará mais dura. Mas segundo Shah, a cor também pode significar um acúmulo de sujeira que deve ser retirado por um profissional.

“Muitos fatos podem causar o acúmulo de cera, como superprodução de cera, infecção, inflamação, limpeza excessiva, canais auditivos estreitos ou danificados e uso prolongado de fones de ouvido”, explica a especialista.

Vermelho

Seja vermelho vivo ou marrom avermelhado, indica que houve um sangramento no ouvido. Assim, é necessário haver atenção.

“Normalmente, isso é resultado de danos causados pelo uso de cotonete. Quando a cera mostrar essa tonalidade, o ideal é buscar uma consulta médica”, completa Shah.

Verde ou Creme

O verde e o creme são cores preocupantes para saúde auditiva. Segundo a especialista, elas apontam uma possível infecção no ouvido. É possível que com essas cores apareçam outros sintomas como a dor, tontura ou até mesmo secreção. Também vale destacar que odores fortes nos ouvidos podem indicar infecção.

“A pessoa que encontrar cera nessas cores ou notar odores, deve se encaminhar para o médico mais próximo rapidamente. Quanto mais cedo chegar no profissional, maior será a chance de evitar uma progressão do quadro”, disse Shah.

Texturas da cera de ouvido

A cera de ouvido seca ou escamosa costuma ser normal em algumas pessoas e não demanda preocupação por parte do indivíduo. No entanto, à medida que envelhecemos, as glândulas tendem a secar, por isso, pessoas mais velhas podem encontrar cera mais seca dentro do ouvido. Além disso, Shah alerta:

“Se você sentir cera de ouvido seca ou escamosa, além de coceira, inflamação, dor ou até mesmo perda de audição, isso pode indicar uma condição como eczema ou infecção de ouvido e é melhor procurar um médico”.

