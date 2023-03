Coração: dez sintomas de problemas que não devem ser ignorados

A- A+

O infarto é a principal causa de mortes no Brasil e o país figura entre os 10 que registram mais mortes por doenças cardiovasculares. Segundo o Ministério da Saúde, a cada hora, pelo menos 13 pessoas perdem a vida devido a infarto e o atendimento de urgência é fundamental para diminuir o risco de óbito.

Porém, é possível tratar os problemas cardíacos antes de precisar recorrer ao atendimento de emergência, estando atento aos primeiros sinais de que algo não vai bem com o coração.

O cardiologista Ameet Bakhai alertou, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, que as pessoas podem estar ignorando alguns dos principais sintomas que indicam má saúde do coração. E entre os primeiros deles estão inchaço nas pernas e tontura ao se levantar.

Sentir um peso no braço durante algum tipo de esforço, falta de ar ao subir escadas e batimentos cardíacos extras, diz o especialista, podem ser sinal de que o coração está "pedindo ajuda" e dificuldades ao fazer alguns movimentos, como se curvar ou levantar, podem indicar que o coração “não está se adaptando às posições ou está retendo líquido extra no corpo”.

Bakhai, que é cardiologista do Hospital Spire Bushey, em Londres , afirmou que uma pessoa saudável, sem qualquer outro problema de saúde, deve ser capaz de subir dois lances de escada, levantar-se rapidamente sem tontura, prender a respiração por 20 segundos e agachar-se no vaso sanitário

Embora se preocupem com a saúde, em especial com o coração, as pessoas podem não estar dando a devida importância para os primeiros sintomas e deixam de procurar o médico. Com isso, os problemas cardíacos podem piorar progressivamente.

Bakhai selecionou 10 sintomas de saúde do coração que você não deve ignorar:

1- Tontura ao levantar-se rapidamente

2- Falta de ar

3- Dificuldade em se curvar

4- Palpitações

5- Aperto no peito

6- Dor no braço - pescoço ou braços (muitas vezes à esquerda)

7 - Dificuldade em levantar

8 - Desconforto no peito (excluindo aperto)

9 - Pernas inchadas

10 - Freqüentes batimentos cardíacos extras ou pulados

Outro motivo de atenção está relacionado a quem foi hospitalizado com Covid-19. Um estudo do serviço de saúde do Reino Unido (National Health Service), de 2021, revelou que mais da metade das pessoas internadas com Covid-19 sofreram danos ao coração. Entre as lesões estavam miocardite (inflamação do músculo cardíaco), infarto e isquemia (redução do fluxo sanguíneo para o coração).

Segundo artigo publicado no Observatório de Evidências Científicas Covid-19, assinado por Márcio Lassance, do Instituto Nacional de Cardiologia entre as sequelas de Covid estão miocardite, pericardite, arritmias e hipertensão pulmonar, além do infarto. Segundo ele, as sequelas que ocorrem nos primeiros três meses tendem a ser mais graves do que as que ocorrem após este período.

O Hospital Albert Einstein aponta como principais fatores de risco para o infarto o tabagismo, o colesterol alto, hipertensão (pressão alta), diabetes, obesidade, estresse e depressão. A hereditariedade também surge entre os motivos: pessoas com familiares próximos (pais ou irmãos) com histórico de infarto tem mais chance de desenvolver a doença.

10 fatores de risco podem ser enfrentados com tratamento e dieta

- Alimentação inadequada

2- Uso de drogas e alcoolismo

3- Obesidade

4- Colesterol elevado

5- Tabagismo

6- Hipertensão Arterial

7- Diabetes

8- Circunferência abdominal

9- Sedentarismo

10- Estresse

O Hospital Sírio-Libanês informa ainda que alguns dos sintomas típicos de infarto podem ocorrer durante ataques de síndrome do pânico, quando a pessoa pode sentir uma sensação súbita de morte eminente, perda de controle mental ou de consciência. Entre os sintomas estão dores no peito, palpitação, dormência nas mãos, suor excessivo, sensação de falta de ar, vertigem (tontura giratória) e até diarreia súbita. Portanto, a melhor forma é procurar um serviço médico rapidamente, para que o diagnóstico possa ser feito com precisão.

