Coração é escoltado de Caruaru ao Recife para transplante em idosa de 60 anos internada no Procape

A- A+

Um coração foi escoltado de Caruaru, no Agreste, até o Recife, para a realização de transplante em uma idosa de 60 anos, que aguardava o órgão no Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), no bairro de Santo Amaro.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a escolta nessa quarta-feira (13), após ser acionada pela Central Estadual de Transplantes. O coração, levado em ambulância, precisava ser transportado com urgência do Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, até a área central da capital pernambucana.



"Por volta das 17h40, a escolta teve início no HMV, que fica às margens da BR-104. A equipe da Delegacia de Caruaru seguiu em direção à BR-232 e passou por Bezerros e Sairé, até chegar em Gravatá, onde outra equipe assumiu a escolta", informou a PRF.

A escolta passou pela Serra das Russas e cidades de Pombos, Vitória de Santo Antão e Moreno. Depois, a equipe da Delegacia do Recife continuou o percurso até a Avenida Abdias de Carvalho.



"Mesmo enfrentando um trânsito mais intenso no horário de pico, a escolta conseguiu chegar ao Procape às 19h18, onde o coração foi recebido pela equipe médica para a realização do transplante", destacou a PRF, informando que a percurso foi realizado em 1h38.

Veja também