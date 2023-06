A- A+

Recife Coração é transportado de helicóptero de Caruaru ao Recife para transplante em paciente no Imip O órgão foi captado na manhã desta quarta-feira (7), no Hospital Regional do Agreste (HRA)

Um coração foi transportado de helicóptero da cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, até o Recife, para o transplante de um paciente internado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na área central da capital.

O órgão foi captado na manhã desta quarta-feira (7), no Hospital Regional do Agreste (HRA), e levado até o Recife em um helicóptero do Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A aeronave saiu da cidade do Agreste por volta das 10h35 e chegou ao bairro do Derby, na área central do Recife, às 11h40. Na sequência, foi levado de ambulância até o Imip.

Coração foi transportado de Caruaru ao Recife. Divulgação/PRF

O órgão será transplantado em um adolescente de 16 anos. Segundo o HRA, o paciente beneficiado possui insuficiência cardíaca e tinha prioridade para o transplante.



Além do coração, outros órgãos também foram captados da doadora, uma mulher de 33 anos, vítima fatal de um acidente automobilístico.

De acordo com o HRA, o fígado será transplantado em um idoso de 62 anos. Já os rins e as córneas vão para receptores ainda não definidos. Esta é a terceira captação de múltiplos órgãos realizada este ano pela unidade de saúde.

“É importante falar sobre todos os processos que envolvem a doação de órgãos. Desde a constatação de morte encefálica do paciente, passando pela conversa sobre o assunto com a família, que é um momento difícil, porém necessário para conseguirmos salvar vidas”, afirmou a coordenadora da Central de Transplantes em Caruaru, Raianne Monteiro.

O HRA informou que, em 2022, foram realizados 1.375 transplantes em Pernambuco, entre órgãos sólidos e tecidos, e que, atualmente, o Estado tem 2.937 pessoas aguardando um órgão.

