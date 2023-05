A- A+

Um coração foi transportado de helicóptero da cidade de João Pessoa, na Paraíba, até o Recife, para o transplante de um paciente internado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na área central da capital.

O órgão foi captado de um paciente que faleceu no Hospital de Emergência e Traumas Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, no último sábado (13).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o transporte, em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ocorreu assim que o órgão foi retirado. O trajeto durou 40 minutos.

O órgão saiu de João Pessoa ainda no sábado, às 16h24, e chegou ao bairro do Derby, na área central da capital, às 17h04. De lá, a equipe e o material captado seguiram de ambulância até o Imip, no bairro dos Coelhos.



Coração saiu de João Pessoa e chegou ao Recife em 40 minutos. Foto: Divulgação/PRF

O coração chegou ao destino final preservado e foi transplantado no paciente, um homem de 30 anos, que estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da unidade de saúde.

De acordo com o Imip, o procedimento foi realizado com sucesso ainda no sábado. O quadro de saúde do homem contemplado com o coração é estável.

"O Imip informa que o paciente evolui bem após realização de transplante cardíaco. Devido à alta complexidade do procedimento, está internado na UTI, mas respira sem a ajuda de aparelhos", informou o hospital.

