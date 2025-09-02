A- A+

SOLIDARIEDADE Corações que cuidam: Hospital Maria Lucinda abre inscrições para novo programa de voluntariado Ao todo, serão oferecidas oito vagas para pessoas aposentadas, com idade entre 55 e 75 anos. As inscrições acontecem até o dia 8 de setembro

Até a próxima segunda-feira (8), o Hospital Maria Lucinda recebe inscrições para o programa de voluntariado "Corações que Cuidam". Ao todo, serão oferecidas oito vagas para pessoas aposentadas, com idade entre 55 e 75 anos. As inscrições podem ser realizadas através do link: https://forms.gle/PYZCnLmBkAR4nzsr5.

A iniciativa busca fortalecer o acolhimento de pacientes, familiares e visitantes dentro da unidade de saúde. Os voluntários selecionados terão uma carga horária de oito horas semanais, a princípio, no turno da manhã.





Eles atuarão na recepção e nos corredores do Hospital, auxiliando visitantes, orientando sobre locais e fluxos e oferecendo uma presença acolhedora no dia a dia da instituição.



Antes do início das atividades, todos receberão treinamento para desempenhar suas funções de forma segura e acolhedora. Os resultados serão divulgados no site e Instagram oficiais do Hospital Maria Lucinda, a partir do dia 8 de outubro.

A seleção é voltada aos que desejam dedicar parte do seu tempo de forma gratuita e espontânea. Segundo o hospital, o trabalho tem um objetivo essencial, que é oferecer uma escuta atenta e orientação, contribuindo para um atendimento mais humano e próximo.

Atualmente, a unidade já conta com cerca de 10 voluntários, entre 70 e 96 anos, que atuam nos setores de bazar e costura, colaborando para a manutenção de projetos assistenciais e reforçando o caráter filantrópico da instituição.

“Nossa proposta é unir experiência de vida e cuidado humano, reconhecendo o papel fundamental que a presença de voluntários pode exercer no ambiente hospitalar. São pessoas que, com um gesto simples, podem transformar a experiência de quem está em um momento delicado. Além disso, através deste Projeto, damos continuidade a uma história de solidariedade que já faz parte da identidade do Hospital”, destaca a coordenadora do Projeto, Renata Costa.



Com informações da assessoria.*

