Um termo muito conhecido no vocabulário dos falantes da língua inglesa é o "beer goggles" que traduzido, é "óculos de cerveja", e significa uma mudança de opinião sobre a beleza de alguém após o consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, um novo estudo comprovou que esse efeito não é real. Na verdade, o álcool funciona como uma "coragem líquida", conforme mostra a pesquisa chefiada por cientistas da Universidade de Pittsburgh.

Para entender os mecanismos por trás da intoxicação alcoólica no comportamento, os pesquisadores levaram ao laboratório 18 pares de amigos do sexo masculino na faixa dos 20 anos para avaliar a atratividade de pessoas que veriam apenas em fotos e vídeos. Além disso, os participantes poderiam interagir pessoalmente com os escolhidos em um experimento futuro.

Os testes foram divididos em dois momentos. No primeiro dia, ambos os homens receberam álcool para atingir uma concentração no sangue de 0,08% e, na outra ocasião, ambos receberam uma bebida não alcoólica. Pares de amigos também foram ao laboratório visando imitar as interações sociais que normalmente ocorreriam em uma situação real.

Depois de fornecerem suas classificações de quais pessoas consideravam atrativas, a equipe pediu que selecionassem aqueles com quem mais gostariam de interagir. Dessa forma, os pesquisadores descobriram a inexistência do efeito "óculos de cerveja", pois a bebida não mudou a opinião dos participantes sobre a aparência das pessoas.

Por outro lado, beber tornou os homens mais "corajosos" a interagir com pessoas que já consideravam atraentes. Após ingerir o álcool, tinham 1,71 vezes mais probabilidade de chamar um dos quatro candidatos mais atraentes para se encontrarem num estudo futuro, em comparação com quando estavam sóbrios.

Desta forma, os pesquisadores concluíram que o álcool não altera percepção de beleza, mas aumentar a confiança na capacidade de interação. A bebida serve como um "empurrãozinho", provendo a coragem de conversar e conhecer com pessoas consideradas mais atraentes, algo que, de outra forma, pode ser algo menos alcançável.

"A nossa descoberta de que o álcool aumentou a probabilidade de seleccionar os alvos mais atraentes para futuras interacções está de acordo com o modelo de atribuição social do álcool, que postula que 'o álcool melhora as experiências sociais ao desabilitar processos cognitivos envolvidos na antecipação e elaboração de ameaças sociais – libertando-nos de nossa preocupação com a rejeição e com a possibilidade de acesso a recompensas sociais'", escrevem os autores.

