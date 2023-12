A- A+

Solenidade Coral do Movimento Pró-Criança tem trajetória de 18 anos homenageada na Câmara Municipal do Recife Coral foi fundado pelo professor e regente Otávio Góes no ano de 2005

Fundado pelo professor e regente Otávio Góes no ano de 2005, o coral do Movimento Pró-Criança teve a sua trajetória de 18 anos homenageada na Câmara Municipal do Recife, durante uma solenidade realizada nesta terça-feira (19).

Para celebrar o marco, o grupo musical realizou uma breve apresentação no plenário da Casa de José Mariano, tendo participação especial da pianista Rachel Casado e da cantora e compositora Cristina Amaral.

Atualmente, o Pró-Criança conta com três unidades em Pernambuco: no bairro dos Coelhos, no Centro do Recife; no Bairro do Recife, na área central da Capital; e em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

As atividades do espaço são conduzidas por uma equipe multidisciplinar, com profissionais das áreas de pedagogia, psicologia, assistência social, educação física, além de arte-educadores e instrutores.

O atendimento é feito por meio de ações socioeducativas que são realizadas em diferentes espaços buscando promover a aprendizagem em seus quatro pilares: o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a aprender.

A homenagem desta terça-feira surgiu através de um requerimento apresentado pela vereadora e professora Ana Lúcia (Republicanos), que também é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e vice-presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres.

Ana Lúcia é, ainda, educadora, bacharel em Pedagogia pela Universidade Católica (Unicap) e especializada em Mídias da Educação.

Em sua trajetória profissional, foi coordenadora pedagógica, professora multiplicadora, administradora escolar e conselheira representante do segmento de gestores para o Conselho Municipal de Educação do Recife (CME), sendo eleita presidente do CME por dois mandatos.

“Essa é uma justa homenagem. Sou professora há 29 anos e eu amo a educação, porque ela é essa ferramenta que transforma vidas e possibilidade os encontros. Educação se encontra com projetos hoje celebramos aqui os 18 anos do Coral do Pró-Criança“, disse Ana Lúcia.

Diretor administrativo do Movimento Pró-Criança, Enoque Gomes representa a instituição na sessão de homenagem na Câmara.

Ele agradece o requerimento e diz que o coral é um dos projetos sociais que prestam formação complementar.

“Eu agradeço imensamente a homenagem, que contempla não somente o coral, mas o Movimento Pró-Criança. O coral se enquadra dentro dos projetos sociais, que prestam formação complementar”, afirma.

A gestora de projetos do Movimento, Paula Melo, disse que o evento é também uma forma de validação do trabalho feito pela equipe. Ela cita parte da trajetória do coral a nível internacional.

“A gente vem atuando há 18 anos com crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. E a música é uma ferramenta para transformar as vidas deles. Em 2019, eles tiveram apresentação na Europa. Viemos aqui com muita alegria receber a homenagem, porque é uma forma de validação do trabalho também”, ressalta.

