A- A+

Celebração Cordel Para Todos: Alepe oferece oficina gratuita em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Participantes terão um momento de criação coletiva, escuta e partilha dos textos que serão criados e recitados durante o evento

Integrando a programação voltada para o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na Boa Vista, área central do Recife, promove a oficina gratuita Cordel Para Todos voltada para a população feminina nesta quarta-feira (4).

A ação ocorre no auditório Enio Guerra, das 9h às 11h e das 14h às 16h, e integra a programação do Alepe Mulher 2026.

As participantes terão um momento de criação coletiva, escuta e partilha dos textos que serão criados e recitados durante o evento.

Para participar, basta preencher o formulário de inscrição ou telefonar para (81) 3183-2252 para obter maiores informações ou tirar dúvidas.

Incentivo à escrita

O Cordel Para Todos foi criado pela Biblioteca da Alepe para incentivar a cultura não apenas entre os servidores da Casa, mas fora dos muros do Legislativo.

Nesse ano, o objetivo é convidar mulheres a experimentarem a escrita e a oralidade do cordel, valorizando a cultura popular e as narrativas femininas.

De acordo com a bibliotecária Sirlênia Araújo, gerente da biblioteca da Alepe, a oficina acontece em comemoração ao Dia Internacional da Mulher como forma de fortalecer a escrita e a expressão das participantes.

“A ação valoriza a cultura nordestina, fortalece a voz ativa feminina e incentiva a escrita e a expressão das participantes por meio do cordel, integrando a programação do Alepe Mulher e reforçando a biblioteca como espaço de voz, memória e cidadania”, destacou a bibliotecária.



Para o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, a oficina celebra o Dia Internacional da Mulher com iniciativas que unem tradição e protagonismo feminino.



“O cordel é uma linguagem que aproxima, emociona e dá voz às histórias que merecem ser contadas”, afirmou Porto.

Serviço:

Oficina Cordel Para Todos

Dia: 04 de março

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Local: auditório Enio Guerra, sede da Alepe (R. da União, 397 - Boa Vista, Recife - PE, 50050-010)

Como participar: formulário de inscrição

Maiores informações: (81) 3183-2252 (telefone da biblioteca)

Veja também