Leitura Cordel para Todos: Alepe realiza oficina e incentivo à leitura para jovens da Funase Edição especial e itinerante do projeto ocorre na biblioteca da instituição, na Boa Vista, nesta quinta-feira (16)

A Biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no bairro da Boa Vista, área central do Recife, recebe uma edição especial e itinerante do Projeto Cordel para Todos nesta quinta-feira (16).

Voltada para jovens em cumprimento de medida socioeducativa de restrição de liberdade na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a atividade ocorre das 13h30 às 15h30.

Com o intuito de aproximar os adolescentes da cultura popular nordestina, despertando o interesse pela leitura e pela escrita criativa, o encontro contará com uma oficina ministrada pelo escritor e cordelista Alexandre Morais.



Durante o momento, o artista vai apresentar técnicas de elaboração e estruturação de versos em cordel, além de conduzir um momento de criação coletiva para todo o grupo.

Os participantes também terão a oportunidade de escrever e declamar seus próprios textos, explorando temas relacionados à superação e à valorização de suas histórias pessoais.

A iniciativa integra as ações de extensão e inclusão sociocultural da Biblioteca da Alepe, que tem ampliado sua atuação fora da sede da Assembleia, com atividades literárias e educativas a escolas, comunidades e instituições sociais.

Oficina de cordel será ministrada nesta quinta-feira (16) para jovens da Funase na Biblioteca da Alepe. Foto: Alepe/Fotografia

Segundo o cordelista Alexandre Morais, promover uma oficina de cordel é compartilhar arte e inspirar vidas.

"É também transformar os participantes em agentes culturais. Vamos provocá-los a escrever e confeccionar cordéis mostrando que todo mundo tem uma história pra contar" explicou.

O Cordel para Todos foi criado pela Biblioteca da Alepe com a missão de democratizar o acesso à literatura popular e valorizar a tradição nordestina.



Desde a sua criação, o projeto já percorreu diversas instituições de ensino e espaços comunitários, aproximando novos públicos da arte e com um olhar especial para a ressocialização.

Serviço - edição especial e itinerante do Projeto Cordel para Todos

Quando: 16/10

Onde: Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes

Horário: 13h30 às 15h30



