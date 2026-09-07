Ter, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Coreia do Norte adiciona destróier durante exercícios militares de EUA, Coreia do Sul e Japão

Observadores apontam que a Coreia do Norte quer arrancar concessões maiores dos Estados Unidos

Reportar Erro
Kim Jong Un se despede do destróier "Kang Kon" durante cerimônia de comissionamento realizada no Porto de Wonsan Kim Jong Un se despede do destróier "Kang Kon" durante cerimônia de comissionamento realizada no Porto de Wonsan - Foto: AFP/KCNA via KNS

O líder norte-coreano Kim Jong Un colocou em serviço seu segundo destróier naval e pediu a construção de uma dissuasão nuclear mais confiável, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira, 7, enquanto Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão realizavam um exercício militar trilateral que ele considera uma ameaça à segurança.

A entrada em serviço do navio ocorre enquanto a Coreia do Norte aumenta a pressão sobre os Estados Unidos após rejeitar a iniciativa do presidente americano Donald Trump de reduzir um importante exercício militar com a Coreia do Sul como um gesto conciliador em direção a Kim. Observadores apontam que a Coreia do Norte quer arrancar concessões maiores dos Estados Unidos.
 

Leia também

• Trump faz ofensiva à canadense Bombardier e dá novo passo na guerra comercial contra o país

• Trump sugere mudar o nome do estado do Novo México para 'Nova América'

O destróier Kang Kon foi incorporado à marinha norte-coreana no domingo na cidade portuária oriental de Wonsan, em uma cerimônia à qual compareceram Kim e sua filha adolescente, que o serviço de inteligência da Coreia do Sul considera sua provável herdeira Fotos da imprensa estatal norte-coreana mostraram a jovem, vestida com um vestido branco e um blazer, caminhando ao lado de seu pai sobre um tapete vermelho, percorrendo o navio de guerra e posando com marinheiros.

O navio e o Choe Hyon, que foi colocado em serviço em junho, são destróieres de 5.000 toneladas que, segundo a imprensa estatal, podem transportar diversas armas convencionais e nucleares. Considerados os navios de guerra mais avançados da Coreia do Norte, é provável que ambos os destróieres tenham sido construídos com ajuda russa, segundo especialistas. Pyongyang afirmou em julho que testou mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear a partir do Kang Kon.

Após anos priorizando o desenvolvimento de mísseis balísticos, Kim tem se concentrado cada vez mais em modernizar a Marinha, que admitiu em seu discurso de domingo que até alguns anos atrás carecia de navios de guerra adequados à sua missão. Especialistas externos indicaram que os sistemas de armas e de radar dos destróieres norte-coreanos melhorariam suas capacidades ofensivas e defensivas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter