Mundo Coreia do Norte adota medidas de dissuasão militar, afirma imprensa estatal As medidas foram estabelecidas em uma reunião da comissão militar do partido único, comandada pelo ditador Kim Jong Un, segundo a agência oficial KCNA

A Coreia do Norte adotou medidas "práticas importantes" de dissuasão militar, informou neste domingo (12) a imprensa estatal, um dia antes do início dos maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos entre Estados Unidos e Coreia do Sul.

As medidas foram estabelecidas em uma reunião da comissão militar do partido único, comandada pelo ditador Kim Jong Un, segundo a agência oficial KCNA.

"A reunião discutiu e adotou os passos práticos importantes para fazer uso da dissuasão militar de modo mais eficaz, poderoso e ofensivo", destacou a KCNA.

A agência acrescentou que a ação pretende "enfrentar a atual situação em que as provocações de guerra dos Estados Unidos e da Coreia do Sul alcançam a linha vermelha"”, mas não especifica as medidas.

Coreia do Sul e Estados Unidos pretendem começar na segunda-feira o exercício "Escudo da Liberdade", concentrado no "ambiente de segurança em mudança" devido às crescentes agressões norte-coreanas, segundo os dois aliados.

Os exercícios conjuntos irritam a Coreia do Norte, que os considera testes para uma invasão.

O país afirma que seus programas de armas nucleares e de mísseis são de autodefesa.

Analistas acreditam que a Coreia do Norte pretende usar as manobras EUA-Coreia do Sul como desculpa para executar novos testes de mísseis e, talvez, um teste nuclear.

KCNA informou na sexta-feira que Kim ordenou às Forças Armadas que intensifiquem a preparação para uma "guerra real".

Washington e Seul intensificaram a cooperação no setor de defesa diante das crescentes ameaças bélicas da Coreia do Norte, que efetuou vários testes de armas nos últimos meses.

