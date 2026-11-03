A- A+

Internacional Coreia do Norte ameaça dar resposta mais forte a 'hostilidade' dos EUA A declaração ocorreu após Pyongyang negar acusações do FBI de que a Coreia do Norte estaria por trás do roubo de 6 bilhões de dólares da plataforma de criptomoedas Binance

A irmã do líder norte-coreano alertou os Estados Unidos de que seu país dará uma resposta mais forte à "invariável política hostil" de Washington em relação a Pyongyang, informou nesta quarta-feira (4) a agência estatal de notícias KCNA.

"Na realidade atual, em que novos recordes estão sendo estabelecidos na aplicação da política hostil dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, é natural que novos recordes sejam estabelecidos em nossas contramedidas", declarou Kim Yo Jong, citada pela KCNA.

A declaração ocorreu após Pyongyang negar acusações do FBI de que a Coreia do Norte estaria por trás do roubo de 6 bilhões de dólares da plataforma de criptomoedas Binance. A irmã do líder supremo chamou as acusações de "extensão da invariável política hostil de Washington em relação à Coreia do Norte".

O país, que possui armas nucleares, testou na véspera mísseis de cruzeiro estratégicos equipados com uma nova ogiva, segundo a KCNA. Também testou recentemente uma variedade de armamentos.

Em sua nova declaração, Kim Yo Jong indicou que Pyongyang vê pouco sentido em retomar a diplomacia. "É nossa postura clara que não temos necessidade de nos sentar cara a cara com pessoas tão pouco confiáveis e hostis, que se negam a abandonar sua política de confronto, enquanto falam em diálogo", declarou.

Veja também