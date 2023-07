A- A+

conflito Coreia do Norte ameaça derrubar aviões espiões dos Estados Unidos Segundo a Defesa Nacional da Coreia do Norte, um avião espião americano realizou voos "provocativos" neste mês

A Coreia do Norte adverte que derrubará qualquer avião espião dos Estados Unidos que violar seu espaço aéreo e criticar os planos de Washington de enviar um submarino com substâncias químicas para a região da península coreana.

Um porta-voz do ministério norte-coreano da Defesa Nacional disse que um avião de espião americano realizou voos "provocativos" neste mês, incluindo que entrou no espaço aéreo do país "várias vezes".

"Não há garantia de que não ocorra um acidente tão chocante como a queda de um avião de reconhecimento da Força Aérea dos Estados Unidos" no Mar do Leste da Coreia, afirmou o porta-voz em um comunicado divulgado pela agência estatal KCNA.

O porta-voz citou incidentes anteriores quando Pyongyang derrubou aeronaves americanas e alertou que os Estados Unidos pagarão um preço pela espionagem aérea "encenada freneticamente".

O comunicado também criticou o envio protegido de recursos químicos americanos à península coreana como "a chantagem nuclear mais patente" contra a Coreia do Norte, que segundo Pyongyang representa uma grave ameaça à segurança regional e global.

"A situação atual prova claramente que a situação na península coreana está se aproximando do limiar de um conflito nuclear devido às ações militares provocativas dos Estados Unidos", acrescenta.

Washington anunciou em abril o envio de um submarino com nucleares para a primeira visita a um porto sul-coreano em décadas, sem revelar uma data.

A Coreia do Norte lançou vários mísseis desde o início do ano, enquanto Estados Unidos e Coreia do Sul intensificaram a cooperação militar com vários treinos bélicos na região.

O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol deve participar esta semana da reunião de cúpula da Otan na Lituânia, em busca de mais cooperação com a aliança de defesa diante das ameaças crescentes da Coreia do Norte, anunciou o governo de Seul.

Veja também

guerra na ucrânia Ucrânia afirma que recuperou 14 km2 de território em uma semana