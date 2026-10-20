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Ásia Coreia do Norte ameaça retomar propaganda por alto-falantes e reforçar armas na fronteira Nova ameaça foi feita por Kim Yo Jong, irmã do líder Kim Jong Un e uma das figuras mais influentes do regime

A Coreia do Norte ameaçou na segunda-feira, 20, retomar transmissões de propaganda por alto-falantes e enviar mais armamentos para a fronteira com a Coreia do Sul, em meio à escalada de tensões após explosões de minas no mês anterior que feriram três soldados sul-coreanos.

No início de outubro, a Coreia do Sul atribuiu formalmente a Pyongyang a responsabilidade por minas que teriam sido plantadas pelo Norte e que explodiram em 21 de setembro de 2026 na zona de fronteira. Seul pediu um pedido de desculpas e a remoção de outras minas. A Coreia do Norte negou envolvimento, e já havia alertado que reagiria com força caso fosse provocada.

A nova ameaça foi feita por Kim Yo Jong, irmã do líder Kim Jong Un e uma das figuras mais influentes do regime. Ela acusou a Coreia do Sul de ter disparado tiros de advertência e realizado transmissões de advertência diversas vezes desde agosto, sob o que chamou de "pretexto irracional" ligado a supostas travessias de soldados norte-coreanos pela linha de fronteira. Segundo Kim, desde as explosões de setembro tais ações "ultrapassaram a linha vermelha" e criaram uma "situação grave" no limite sul.

Kim Yo Jong afirmou que os militares norte-coreanos estudam "implantar mais meios táticos de ataque" ao longo da fronteira sul como medida preventiva e de supressão, além de retomar as transmissões por alto-falantes voltadas contra a Coreia do Sul - uma ferramenta de guerra psicológica típica da Guerra Fria que os dois países recorrem em períodos de confronto.

Do lado sul-coreano, o chefe do Estado-Maior Conjunto, Jin Yong-Sung, disse nesta terça-feira que as ameaças do Norte são "intoleráveis" e determinou que as Forças Armadas respondam com firmeza a eventuais provocações. Ele afirmou que o Exército sul-coreano lidará de maneira dura com novas violações de fronteira por tropas do Norte.

Nos últimos anos, a tensão na fronteira - uma das mais militarizadas do mundo - aumentou com a intensificação de fortificações do Norte, incluindo minas, cercas de arame farpado e barreiras antitanque, dentro da política de romper laços com o Sul. Seul afirmou anteriormente que soldados norte-coreanos cruzaram a linha de demarcação militar 50 vezes em 2026 durante obras de fortificação, e que respondeu com tiros e transmissões de advertência.

A Coreia do Norte também intensificou recentemente testes de armas, em provável tentativa de pressionar os Estados Unidos por concessões maiores, enquanto o presidente Donald Trump retomou esforços para reabrir a diplomacia com Kim Jong Un.



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