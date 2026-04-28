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Ásia Coreia do Norte ampliou significativamente o número de execuções durante a pandemia, diz relatório Casos de pena de morte relacionados à cultura estrangeira, religião e "superstição" aumentaram 250% após o fechamento das fronteiras

A Coreia do Norte aumentou dramaticamente as execuções durante a pandemia de coronavírus, quando o país fechou suas fronteiras, afirma um relatório publicado nesta terça-feira pela ONG Transitional Justice Working Group.

Em uma tentativa de conter a propagação da covid, a Coreia do Norte fechou as fronteiras em janeiro de 2020. O relatório destaca que a nação passou os anos posteriores reforçando a segurança.

Diante do novo cenário, os ativistas afirmam que o fechamento das fronteiras representava o agravamento dos abusos e da violação dos direitos humanos na Coreia do Norte.

O relatório do Grupo de Trabalho de Justiça Transicional da ONG concluiu que o número de execuções mais do que dobrou nos quase cinco anos depois do fechamento das fronteiras, em comparação com o mesmo período anterior.

O número de pessoas condenadas também foi aplicado no mesmo período, segundo o documento.

Os casos de pena de morte relacionados à cultura estrangeira, religião e “superstição” aumentaram 250% após o fechamento das fronteiras.

Quase 75% das execuções foram realizadas em público. A maioria das pessoas foi realizada por fuzilamento, segundo o relatório.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou no ano passado que a situação geral dos direitos humanos na Coreia do Norte durante a última década não mostrou nenhum sinal de avanço.

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