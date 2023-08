Coreia do Norte anuncia fracasso em lançamento de satélite de espionagem

A Coreia do Norte anunciou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 23, no Brasil), o lançamento frustrado de um satélite de espionagem, reportou a agência de informação estatal norte-coreana, três meses depois de Pyongyang também falhar em pôr em órbita um artefato similar.

"Os voos do primeiro e do segundo estágios do foguete transcorreram normalmente, mas o lançamento fracassou devido a um erro (...) no terceiro estágio do voo", reportou a agência KCNA, que mencionou um possível novo lançamento em outubro.