Coreia do Norte Coreia do Norte anuncia novo 'submarino tático de ataque nuclear' O presidente Kim Jong-un já garantiu que 'faz parte de um avanço na nuclearização da Marinha', segundo a agência estatal de notícias KCNA

A Coreia do Norte anunciou nesta quinta-feira (sexta-feira no horário local) que concluiu a construção de um novo "submarino tático de ataque nuclear", uma arma destinada a reforçar a sua força naval, informou a agência de notícias estatal, KCNA. O presidente Kim Jong-un já tinha participado na quarta-feira num ato no submarino e garantiu que "faz parte de um avanço na nuclearização da Marinha", segundo a agência.

O presidente inspecionou o submarino na quinta-feira. Segundo a KCNA, Kim insistiu na "necessidade" de equipar submarinos e outras embarcações de guerra "com armas nucleares táticas".

A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes nucleares este ano e, no final de agosto, fez a sua segunda tentativa fracassada de lançar um satélite espião.

As duas Coreias vivem um dos momentos de maior tensão dos últimos anos. Em 2022, Pyongyang declarou que seu status de potência nuclear é "irreversível", fechando as portas para uma eventual negociação sobre desarmamento.

No início deste ano, o líder norte-coreano ordenou que exercícios militares fossem intensificados para preparar o país para uma "guerra real", logo após a Coreia do Sul e os Estados Unidos estreitarem as relações. Desde então, inúmeros testes militares têm sido conduzidos em tempo recorde no país.

O líder norte-coreano também defendeu recentemente o aumento da produção nuclear com fins militares, afirmando que a Coreia do Norte está pronta para usar armas nucleares, "a qualquer momento e em qualquer lugar".

