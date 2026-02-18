A- A+

Nuclear Coreia do Norte apresenta novo lança-foguetes com capacidade nuclear

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou a apresentação oficial de um lançador múltiplo de foguetes capaz de disparar ogivas nucleares em direção ao Sul, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (19, noite de quarta no Brasil).

Em cerimônia realizada na quarta-feira, Kim fez um discurso no qual promoveu o novo sistema de lançamento múltiplo de foguetes de 600 milímetros como único no mundo.

Kim afirmou que ele é "apropriado para um ataque especial, isto é, para cumprir uma missão estratégica", segundo a agência estatal de notícias KCNA, que recorreu a um eufemismo habitual para se referir ao uso nuclear.

O líder norte-coreano insistiu que o sistema de armas se destinava ao uso como "dissuasão" contra inimigos que não nomeou.

"Quando esta arma for realmente utilizada, nenhuma força poderá esperar a proteção de Deus", declarou Kim, de acordo com a KCNA. "É realmente uma arma maravilhosa."

Pyongyang intensificou seus testes de mísseis nos últimos anos. Quando Kim visitou no mês passado a fábrica onde são produzidos foguetes, autoridades e analistas sul-coreanos disseram que eles poderiam ser usados contra o país, já que a Coreia do Sul continua sendo o principal adversário do Norte.

De fato, a Coreia do Norte afirmou no mês passado ter abatido um drone de vigilância, incidente que ameaçou prejudicar os esforços do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, para estreitar laços com o país vizinho.

A respeito disso, Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano, disse nesta quinta que "valorizava enormemente" a promessa do Sul de impedir que incursões desse tipo se repetissem.

Analistas apontam que essa campanha armamentista tem como objetivo melhorar as capacidades de ataque de precisão, desafiar tanto os Estados Unidos quanto a Coreia do Sul e testar armas antes de potencialmente exportá-las para a Rússia.

