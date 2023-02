A- A+

coreia do norte Coreia do Norte apresenta selos com filha de Kim Jong-un Alguns especialistas dizem que as aparições da filha indicam que ela está sendo preparada como a próxima líder

A Coreia do Norte revelou novos selos postais com a filha do líder Kim Jong-un, o que especialistas descrevem como outro sinal de sua ascensão como herdeira aparente da nação com armas nucleares.

A mídia estatal norte-coreana nunca mencionou os filhos de Kim por anos. Em novembro, porém, no lançamento do míssil balístico mais poderoso do país, Kim foi fotografado com sua filha.

Desde então, ela fez várias aparições de destaque, apesar de nunca ter sido mencionada por Pyongyang.

A agência de espionagem sul-coreana acredita que ela seja a segunda filha de Kim, chamada Ju Ae.

A estatal Korea Stamp Corporation revelou um novo conjunto de selos na terça-feira em comemoração ao lançamento do míssil em 18 de novembro. Em cinco deles, Kim aparece com sua filha.

A corporação descreveu a garota não identificada como a "filha amada" de Kim nas legendas que descrevem os selos em seu site.

A série será lançada na sexta-feira (17).

Alguns especialistas dizem que as aparições da filha indicam que ela está sendo preparada como a próxima líder e que os selos consolidam ainda mais seu lugar no culto à personalidade que cerca a família governante.

Os selos "parecem o início oficial da vida de Kim Ju Ae como sucessora de seu pai", disse à AFP An Chan il, um desertor que se tornou pesquisador e dirige o Instituto Mundial de Estudos da Coreia do Norte.

Outros acreditam, no entanto, que ainda é muito cedo para dizer com certeza, já que o nome da filha nunca foi mencionado oficialmente.

Veja também

Carnaval 2023 Olinda divulga linhas de ônibus especiais para o Carnaval; confira os trajetos