ESPIONAGEM Coreia do Norte confirma lançamento de satélite de espionagem em junho Segundo o vice-presidente da comissão militar central, satélite vai "enfrentar as perigosas ações militares dos Estados Unidos e seus vassalos"

A Coreia do Norte confirmou que lançará um satélite de espionagem em junho para monitorar os movimentos militares dos Estados Unidos e seus parceiros em tempo real, anunciou a agência de notícias oficial KCNA nesta terça-feira (30, tarde de segunda, 29, em Brasília).

O "satélite número 1 de reconhecimento militar" será "lançado em junho" para "enfrentar as perigosas ações militares dos Estados Unidos e seus vassalos", disse Ri Pyong Chol, vice-presidente da comissão militar central do partido no poder, segundo o jornal KCNA.

