Mundo Coreia do Norte considera sistema antimísseis de Trump uma ameaça "perigosa" O sitema pretende militarizar o espaço

A Coreia do Norte qualificou o plano do sistema de defesa antimísseis "Domo Dourado" do presidente americano, Donald Trump, uma ameaça "muito perigosa" que pretende militarizar o espaço, informou nesta terça-feira (27, data local) a mídia estatal.

O Ministério de Relações Exteriores norte-coreano emitiu um comunicado "para informar a comunidade internacional de que o estabelecimento de um novo sistema de defesa antimísseis por parte dos Estados Unidos é uma 'iniciativa ameaçadora' muito perigosa cujo objetivo é ameaçar a segurança estratégica dos Estados que possuem armas nucleares", indicou a agência de notícias KCNA.

