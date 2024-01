Coreia do Norte dispara 60 projetos perto da ilha de Yeonpyeong, diz exército sul-coreano

O Exército norte-coreano disparou mais de 60 projéteis perto da ilha sul-coreana de Yeonpyeong neste sábado (6), disse o Exército de Seul, um dia depois de Pyongyang lançar projéteis de artilharia na mesma região.

“As forças norte-coreanas dispararam mais de 60 projetos da área noroeste da ilha de Yeonpyeong hoje, entre 16h e 17h (4h e 5h no horário de Brasília)”, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em um comunicado, alertando à Coreia do Norte que impõe fim às suas ações.