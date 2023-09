Coreia do Norte dispara dois "mísseis balísticos de curto alcance", diz exército sul-coreano

A- A+

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance, disseram os militares sul-coreanos nesta quarta-feira, enquanto o líder Kim Jong-un visita a Rússia para uma reunião com o presidente Vladimir Putin.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse ter detectado “dois mísseis balísticos de curto alcance disparados pela Coreia do Norte da área de Sunan, em direção ao Mar do Leste, entre 11h43 e 11h53 [hora local]”, numa referência ao Mar do Japão.

“As nossas forças armadas reforçaram a vigilância em preparação para novos lançamentos, permanecendo em alerta total, em estreita cooperação com os Estados Unidos”, acrescentou.

A Guarda Costeira do Japão também confirmou o lançamento de dois mísseis balísticos. O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, disse que os dispositivos “parecem ter caído fora da zona econômica exclusiva do Japão, mas estamos analisando os detalhes”.

O teste ocorreu enquanto Kim e seu principal comandante militar visitavam a Rússia para discutir cooperação militar.



A Rússia quer adquirir munições de artilharia, possivelmente para utilização na Ucrânia, enquanto Pyongyang procura ajuda para modernizar equipamentos ultrapassados da era soviética, especialmente de suas forças aéreas e navais.

“Fascinante: um lançamento sem Kim Jong-un no país. É a primeira vez”, escreveu o analista Ankit Panda, no X (ex-Twitter).

A Coreia do Norte realizou numerosos testes de armas este ano, o último dos quais incluiu dois mísseis balísticos de curto alcance, em 30 de agosto.

