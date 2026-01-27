Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Coreia do Norte dispara mísseis balísticos na direção do Mar do Japão

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul também confirmou ter detectado vários mísseis balísticos lançados pelo Norte em direção ao que Seul chama de Mar do Leste

Reportar Erro
Coreia do Norte dispara mísseis balísticos na direção do Mar do JapãoCoreia do Norte dispara mísseis balísticos na direção do Mar do Japão - Foto: Jung Yeon-Je / AFP

A Coreia do Norte lançou pelo menos dois mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão nesta terça-feira (27), informaram Tóquio e Seul, um dia após um funcionário do governo americano ter elogiado a Coreia do Sul como um "aliado modelo".

Pyongyang aumentou consideravelmente os testes de mísseis nos últimos anos, com o objetivo, segundo analistas, de melhorar a precisão de suas capacidades de ataque, desafiar Washington e Seul, além de testar armas antes de exportá-las para sua principal aliada, a Rússia.

A Guarda Costeira japonesa, que cita o Ministério da Defesa, afirmou que detectou dois mísseis balísticos lançados em direção ao Mar do Japão.

Leia também

• Pandas de Tóquio partem para China, deixando o Japão

• Primeira-ministra do Japão dissolve o Parlamento para convocar eleições antecipadas

• Coreia do Norte testa míssil de cruzeiro de longo alcance

A agência de notícias japonesa Jiji Press informou que os dois projéteis caíram fora da zona econômica exclusiva do país, segundo fontes do Ministério da Defesa.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul também confirmou ter detectado vários mísseis balísticos lançados pelo Norte em direção ao que Seul chama de Mar do Leste.

Este é o segundo teste de armamento do Norte em janeiro, após uma salva de mísseis lançada antes da visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, à China para uma reunião de cúpula.

O teste acontece um dia após uma visita de alto nível a Seul do número três do Pentágono, Elbridge Colby, que elogiou a Coreia do Sul como um "aliado modelo".

Desde a Guerra da Coreia (1950-1953), Washington mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul como medida de dissuasão contra o Norte, que possui armas nucleares.

Pyongyang denuncia com frequência os exercícios militares conjuntos entre Washington e Seul como ensaios para uma invasão.

No mês passado, o líder norte-coreano Kim Jong Un criticou duramente a iniciativa de Seul de desenvolver seus próprios submarinos nucleares com os Estados Unidos, que chamou de "ameaça" que "deve ser contra-atacada".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter