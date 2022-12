Coreia do Norte dispara míssil balístico não identificado

A Coreia do Norte disparou pelo menos um "míssil balístico de tipo não identificado" na manhã deste sábado (31, noite de sexta-feira em Brasília), disseram comandantes militares sul-coreanos.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de tipo não identificado no Mar do Leste", também conhecido como Mar do Japão, informou o Estado-Maior Conjunto de Seul.