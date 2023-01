Coreia do Norte dispara míssil de curto alcance

A- A+

A Coreia do Norte disparou, neste domingo (tarde de sábado, 31, no Brasil), um míssil balístico de curto alcance no Mar do Japão, informou o exército sul-coreano, segundo informação citada pela agência Yonhap.

O lançamento deste míssil foi o segundo em poucos dias e foi feito da região de Yongseong, na capital, Pyongyang, reportou a agência sul-coreana.

As tensões militares na península coreana se acentuaram em 2022, um ano durante o qual Pyongyang realizou vários testes balísticos, inclusive lançamentos de mísseis intercontinentais.

O exército norte-coreano já tinha lançado três mísseis de curto alcance neste sábado, um dia depois de as forças armadas sul-coreanas terem lançado um foguete espacial de combustível sólido.

Esta semana também ocorreu a incursão no espaço aéreo sul-coreano de três drones norte-coreanos.

Esta incursão, na segunda-feira, foi o primeiro incidente do tipo nos últimos cinco anos e provocou a mobilização de aviões de combate e helicópteros de ataque sul-coreanos.

Veja também

Ex-papa Bento XVI Cidade natal de Bento XVI de luto por seu 'Papa bávaro'