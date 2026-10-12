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Ásia Coreia do Norte dispara múltiplos mísseis balísticos contra o Mar do Japão O Ministério da Defesa do Japão confirmou em separado o lançamento de pelo menos um suposto míssil balístico.

A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos contra o Mar do Japão, informou o Exército sul-coreano nesta segunda-feira (12), após semanas de atritos crescentes provocados pela explosão de uma mina terrestre na faixa fronteiriça militarizada entre os dois países.

Desde a explosão que deixou três soldados sul-coreanos feridos no setor da DMZ (Zona Desmilitarizada), ambos os países têm testado tecnologia de mísseis melhorada.

A Coreia do Norte confirmou que havia testado um "míssil balístico tático para confirmar o sucesso na pesquisa para a melhora técnica de um importante elemento básico", reportou, na terça-feira (noite de segunda, 12, no Brasil) a agência de notícias KCNA, sem dar mais detalhes.

O Ministério da Defesa do Japão confirmou em separado o lançamento de pelo menos um suposto míssil balístico.

O comando militar americano para o Pacífico informou, por sua vez, que a Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos, mas que estes não representaram uma ameaça imediata "para o pessoal ou o território dos Estados Unidos", nem para seus "aliados".

O Estado-Maior sul-coreano destacou que alguns dos mísseis norte-coreanos detectados voaram mais de 900 quilômetros.

O Escritório de Segurança Nacional da Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência após o lançamento para avaliar o nível de prontidão militar do país.

Em 3 de outubro, Pyongyang testou um míssil balístico de médio alcance que, segundo assegurou, empregava inteligência artificial e era "capaz de mudar sua órbita de voo a baixa altitude".

Seul afirmou dias mais tarde que havia testado com sucesso um veículo hipersônico planador (HGV), uma arma impulsionada para a alta atmosfera por meio de foguetes ou mísseis balísticos antes de despencar sobre seus alvos a uma velocidade pelo menos cinco vezes superior à do som.

A escalada das tensões coincidiu com os recentes gestos de aproximação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Coreia do Norte, que despertaram o temor em Seul de ser relegada em futuras negociações sobre a questão nuclear com Pyongyang.

Em outubro, a Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance depois que Trump sugeriu que poderia se reunir este ano com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Seul e Pyongyang continuam tecnicamente em guerra, pois o conflito coreano terminou em 1953 com uma trégua e não com um tratado de paz.

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