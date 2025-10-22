Qua, 22 de Outubro

MUNDO

Coreia do Norte disparou míssil balístico, diz Exército sul-coreano

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que o míssil "ainda não identificado" foi lançado em direção ao leste

A Coreia do Norte disparou nesta quarta-feira (22, data local) pelo menos um míssil balístico, seu primeiro lançamento em vários meses, informou o Exército sul-coreano.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que o míssil "ainda não identificado" foi lançado em direção ao leste.

Esse é o primeiro teste norte-coreano desde que Lee Jae Myung assumiu a presidência da Coreia do Sul em junho.

O lançamento ocorre uma semana antes da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês), que contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cidade sul-coreana de Gyeongju.

Trump afirmou que espera se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong Un durante o evento.

Segundo o governo norte-coreano, Kim estaria disposto a dialogar no futuro, mas descarta qualquer renúncia ao arsenal nuclear do país.

Neste mês, a Coreia do Norte exibiu o que descreveu como seu míssil balístico intercontinental "mais poderoso", durante um desfile militar que contou com a presença de altas autoridades de Rússia e China.

