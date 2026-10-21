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Coreia do Norte diz que retomará transmissões de propaganda na fronteira contra Coreia do Sul

Ação faz parte de uma campanha de guerra psicológica que aumenta a tensão na fronteira dos países

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Posto de guarda norte-coreano (C) e um alto-falante gigante (D) no lado norte da Zona Desmilitarizada (DMZ)Posto de guarda norte-coreano (C) e um alto-falante gigante (D) no lado norte da Zona Desmilitarizada (DMZ) - Foto: JUNG YEON-JE/AFP

A irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou, nesta quarta-feira (2), que o governo da Coreia do Norte retomará as transmissões de propaganda contra Seul ao longo da fronteira fortemente armada com a Coreia do Sul ainda este mês.

A medida reativa uma campanha de guerra psicológica em um momento de crescente tensão, após a explosão de minas terrestres que feriu três soldados sul-coreanos na linha de frente.

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"Nossas equipes táticas de operações estão assumindo novas posições e, ainda em outubro, os alto-falantes destinados à guerra psicológica contra a Coreia estarão em operação ao longo de toda a fronteira", declarou Kim Yo Jong, considerada a segunda autoridade mais poderosa em Pyongyang.

Ela fez a declaração após visitar áreas da linha de frente onde soldados estão reforçando a fronteira e reiterou a ameaça de retaliar contra qualquer provocação sul-coreana que vise os trabalhos de fortificação.

A Coreia do Norte tem instalado minas, cercas de arame farpado, barreiras antitanque e outras fortificações no que já é uma das fronteiras mais fortemente armadas do mundo, enquanto Kim Jong Un adota uma postura de linha dura em relação a Seul.

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