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Propaganda Coreia do Norte diz que retomará transmissões de propaganda na fronteira contra Coreia do Sul Ação faz parte de uma campanha de guerra psicológica que aumenta a tensão na fronteira dos países

A irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou, nesta quarta-feira (2), que o governo da Coreia do Norte retomará as transmissões de propaganda contra Seul ao longo da fronteira fortemente armada com a Coreia do Sul ainda este mês.

A medida reativa uma campanha de guerra psicológica em um momento de crescente tensão, após a explosão de minas terrestres que feriu três soldados sul-coreanos na linha de frente.

"Nossas equipes táticas de operações estão assumindo novas posições e, ainda em outubro, os alto-falantes destinados à guerra psicológica contra a Coreia estarão em operação ao longo de toda a fronteira", declarou Kim Yo Jong, considerada a segunda autoridade mais poderosa em Pyongyang.

Ela fez a declaração após visitar áreas da linha de frente onde soldados estão reforçando a fronteira e reiterou a ameaça de retaliar contra qualquer provocação sul-coreana que vise os trabalhos de fortificação.

A Coreia do Norte tem instalado minas, cercas de arame farpado, barreiras antitanque e outras fortificações no que já é uma das fronteiras mais fortemente armadas do mundo, enquanto Kim Jong Un adota uma postura de linha dura em relação a Seul.

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