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Internacional Coreia do Norte diz ter testado míssil de médio alcance equipado com IA Em setembro, Kim Jong Un reiterou a necessidade de elevar "o nível de inteligência artificial" nos sistemas de armamento do país

A Coreia do Norte anunciou, neste sábado (3), ter testado um míssil estratégico de alcance intermediário com inteligência artificial incorporada, horas depois de Seul informar que Pyongyang tinha lançado um míssil balístico.

Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, afirmou que o projétil disparado pela manhã era um "míssil estratégico de alcance intermediário".

"É capaz de alterar sua trajetória de voo em baixa altitude e foi equipado com inteligência artificial”, afirmou, sem dar mais detalhes sobre o uso da IA. Isso significa, segundo ela, que "não há como evitar" o ataque.

De acordo com Kim Yo Jong, o líder norte-coreano considera que "nenhum país do mundo poderá ter acesso a essa tecnologia pelo menos durante vários anos".

Em setembro, Kim Jong Un reiterou a necessidade de elevar "o nível de inteligência artificial" nos sistemas de armamento do país.

Sua irmã, Kim Yo Jong, afirmou que, sempre que a Coreia do Norte "aplica o modo de trajetória ondulatória", a Coreia do Sul "não consegue rastrear os alvos desde seus primeiros pontos de salto".

Segundo vários analistas, a Coreia do Norte poderia melhorar rapidamente sua tecnologia de mísseis com o apoio militar da Rússia, em troca do envio de tropas para combater ao lado das forças de Moscou na guerra na Ucrânia.

O lançamento ocorreu dias depois de as Forças Armadas sul-coreanas terem exigido desculpas de Pyongyang por uma explosão que deixou três soldados feridos na Zona Desmilitarizada (ZDM).

Pyongyang nega envolvimento na explosão e, na sexta-feira, chamou a Coreia do Sul de "desprezível", minando os esforços de Seul para retomar o diálogo com seu vizinho do norte.

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