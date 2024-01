A- A+

MUNDO Coreia do Norte emite alertas de tsunami após um terremoto massivo no Japão A notícia é do britânico The Guardian e cita uma rádio estatal norte-coreana

A Coreia do Norte, sob o ditador Kim Jong Un, emitiu alertas de tsunami para a sua costa leste após um terremoto de magnitude 7,6 atingir o norte central do Japão nesta segunda-feira. A notícia é do britânico The Guardian e cita uma rádio estatal norte-coreana. Segundo a mídia do país, ondas de até 2,08 metros podem atingir o litoral.

A situação fez com que as autoridades japonesas emitissem um alerta para possível tsunami na região de Ishikawa, no centro da ilha de Honshu, a principal do país. Imagens nas redes sociais mostram o tamanho da destruição provocada pelo terremoto no país insular. Veja:









Em outro vídeo, é possível ver a condição do asfalto das ruas após a intempérie. O chão aparece todo rachado e sobreposto.



https://twitter.com/sana_J2/status/1741769486766887269

