A- A+

diplomacia Coreia do Norte envia mais tropas para a Rússia, afirma Seul Seul e os serviços de inteligência ocidentais afirmam que mais de 10.000 soldados norte-coreanos foram enviados à Rússia

A Coreia do Norte enviou mais tropas para a Rússia, parte delas à frente de batalha na região de Kursk, parcialmente ocupada pela Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira (27) a agência de inteligência da Coreia do Sul.

Seul e os serviços de inteligência ocidentais afirmam que mais de 10.000 soldados norte-coreanos foram enviados à Rússia para participar na ofensiva contra a Ucrânia na região de Kursk.

No início do mês, no entanto, a agência de espionagem sul-coreana informou que não havia registro de soldados norte-coreanos na frente de batalha desde meados de janeiro.

"O exército norte-coreano, após um intervalo de um mês, foi deslocado para a frente de Kursk (...) e parece que ocorreram alguns deslocamentos adicionais de tropas", disse uma fonte da agência.

"A escala exata (do deslocamento) ainda está sendo avaliada", acrescentou.

Moscou e Pyongyang não confirmaram o deslocamento, mas assinaram um tratado de defesa mútua que entrou em vigor pouco antes da divulgação de informações sobre a presença de soldados norte-coreanos na frente de batalha.

Os dois países assinaram um acordo, que inclui uma cláusula de defesa mútua, no ano passado.

"Acredito que este seja um chamado para que todos, em nível global, entendam que a segurança da Europa e da região do Indo-Pacífico nunca esteve tão diretamente vinculada como hoje", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia em resposta aos relatórios.

"Não acreditamos que a reação da comunidade internacional tenha sido suficiente", disse Georgiy Tykhy aos repórteres.

A Ucrânia já havia afirmado ter capturado ou matado vários soldados norte-coreanos em Kursk.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também divulgou imagens de interrogatórios com o que ele disse serem prisioneiros norte-coreanos capturados pelos militares ucranianos.

Veja também