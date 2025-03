A- A+

Guerra Coreia do Norte enviou mais 3 mil soldados para a Rússia este ano, diz Seul Pyongyang também continua fornecendo mísseis, artilharia e munição para ajudar Moscou a combater Kiev na guerra

A Coreia do Norte enviou mais 3 mil soldados para a Rússia este ano e continua fornecendo mísseis, artilharia e munição para ajudar Moscou na guerra contra a Ucrânia, disseram os militares de Seul nesta quinta-feira.

Aliados tradicionais, os dois países se aproximaram desde a invasão em larga escala da Ucrânia pelas forças do Kremlin em 2022, com a Coreia do Sul acusando o líder Kim Jong-un de fornecer milhares de soldados e contêineres de armas para as tropas russas.

Nem Moscou nem Pyongyang confirmaram oficialmente o envio de tropas, mas os dois países assinaram um amplo acordo militar no ano passado, incluindo uma cláusula de defesa mútua, quando o presidente russo, Vladimir Putin, fez uma rara visita à Coreia do Norte.

"Estima-se que mais 3.000 soldados tenham sido enviados entre janeiro e fevereiro como reforços", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, acrescentando que dos 11 mil soldados norte-coreanos inicialmente enviados à Rússia, acredita-se que 4 mil tenham sido mortos ou feridos. "Além da mão de obra, a Coreia do Norte continua a fornecer mísseis, equipamentos de artilharia e munição."

Ainda segundo o Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul, "até o momento, avalia-se que a Coreia do Norte forneceu uma quantidade significativa de mísseis balísticos de curto alcance (SRBMs), bem como cerca de 220 unidades de canhões autopropulsados de 170 mm e lançadores múltiplos de foguetes de 240 mm", alertando que “esses números podem aumentar dependendo da situação no campo de batalha”.

A Coreia do Norte lançou uma enxurrada de mísseis balísticos no ano passado, violando as sanções da ONU.

Especialistas alertaram que o Norte, com armas nucleares, pode estar testando armas para serem exportadas para a Rússia e usadas contra a Ucrânia.

A mídia estatal norte-coreana informou na quinta-feira que Kim supervisionou o teste de novos drones suicidas e de reconhecimento com tecnologia de inteligência artificial.

O novo drone de reconhecimento estratégico é capaz de "rastrear e monitorar diferentes alvos estratégicos e atividades de tropas inimigas no solo e no mar", disse a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Os drones suicidas também demonstraram a capacidade de ataque "para serem usados em várias missões de ataque tático", de acordo com a KCNA.

Kim avaliou o desempenho aprimorado do “drone de reconhecimento estratégico... e dos drones de ataque suicida com a introdução de uma nova inteligência artificial”.

Ele também concordou com um plano "para expandir a capacidade de produção", disse a KCNA.

Pyongyang revelou seus drones de ataque em agosto passado, e os especialistas afirmam que a nova capacidade nessa área pode ser atribuída à aliança do Norte com a Rússia.

Os especialistas também alertaram que as tropas norte-coreanas enviadas para lutar pelo Kremlin estarão adquirindo experiência em guerras modernas, incluindo o uso de drones no campo de batalha.

A Coreia do Norte agora está se concentrando em "sistemas de armas não tripuladas, como drones, porque isso faz parte do seu plano quinquenal de desenvolvimento de defesa", disse Yang Moo-jin, presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, à AFP.

Em 2024, a Coreia do Norte alegou que o Sul havia enviado drones sobre Pyongyang — algo que o Ministério da Defesa de Seul negou.

Isso, juntamente com os ataques de drones sofridos pelas tropas norte-coreanas que lutam com a Rússia, "provavelmente fez com que o presidente Kim Jong-un sentisse a urgência de concluir esses sistemas de armas de drones rapidamente".

Isso exigiria tecnologia científica e financiamento suficientes e, "considerando que a Rússia tem algum nível de capacidade tecnológica, podemos presumir que parte da motivação para o envio de tropas pode ser obter acesso a essa tecnologia", disse Yang.

O relatório da JCS foi publicado quatro meses depois que Kim ordenou a "produção em massa" de drones de ataque projetados para transportar explosivos e colidir deliberadamente com alvos inimigos, atuando efetivamente como mísseis guiados.

Pyongyang enviou drones através da fronteira em 2022 que os militares de Seul não conseguiram abater, alegando que eram muito pequenos.

