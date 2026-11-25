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Internacional Coreia do Norte expulsa chefe do escritório diplomático da Suíça Medida foi anunciada apenas algumas semanas após a visita do ministro das Relações Exteriores do país europeu à Coreia do Norte, onde ele discutiu a normalização das relações

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte ordenou que o chefe do corpo diplomático suíço abandone o país em 48 horas, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (25), um dia após a ameaça de fechar o escritório inaugurado recentemente como represália às sanções anunciadas pela Suíça.

A Suíça é um dos poucos países ocidentais que mantém diálogo com Pyongyang. A medida foi anunciada apenas algumas semanas após a visita do ministro das Relações Exteriores do país europeu à Coreia do Norte, onde ele discutiu a normalização das relações.

O escritório diplomático suíço está subordinado à embaixada do país europeu na capital da China, Pequim, responsável pelas relações diplomáticas e consulares com a Coreia do Norte.

"O Ministério das Relações Exteriores da República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte) declarou o chefe do Escritório Diplomático Suíço na RPDC 'persona non grata' e o instou a abandonar o país no prazo de 48 horas", informou a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Pak Hyon Su, diretor-geral do Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, convocou Sylvain Astier, chefe do escritório, "e entregou um memorando do Ministério das Relações Exteriores da RPDC que exige o fechamento do escritório", acrescentou a agência.

O texto da KCNA afirma que Pyongyang exigiu que Astier deixe a Coreia do Norte "em relação ao ato abertamente hostil das autoridades suíças de incluir o Acampamento Internacional Infantil Songdowon da RPDC na lista de alvos de sanções".

O acampamento fica na cidade norte-coreana de Wonsan e recebe crianças chinesas e russas.

O Acampamento Internacional Infantil Songdowon foi acusado de ajudar a doutrinar crianças ucranianas retiradas dos territórios ocupados pela Rússia.

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